Idilio en los campos de sport

Nunca pude imaginar a amama escribiendo aquella carta que encontré en una caja de madera tallada en su alcoba.

“Querido José Mari. Sabes que siempre me ha gustado ir a los campos de Sport con la amigas para verte jugar. Creía que, con el tiempo, habíamos llegado a entablar una relación un tanto especial o, al menos, así lo supuse. Pero al verte hoy hablando con Dolores, tan juntos y disimulando con el gesto lo que se advertía en vuestras miradas, me he dado cuenta de que ya no habrá vuelta atrás. Espero que seas feliz. Siempre tuya. Maria Luisa”.