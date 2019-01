La memoria

A menudo emerge de mi memoria este recuerdo tan remoto y vivo a la vez.

Me encuentro en el regazo de mi madre, caliente, mullido y confortable. Sin saberlo estoy tragando cucharada tras cucharada de alguna papilla que no puedo especificar ahora. Una vez saciado y harto, me giro y doy media vuelta para eludir la siguiente cucharada. Entonces, ya cautivo del sopor, me veo reflejado en la pared.

Todavía conservo la lámina de ese calendario con La mujer con el niño en brazos de Mary Cassat. Pero, paradójicamente, no recuerdo donde la he guardado.