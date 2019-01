Alrededor del Vacío

Hace unos años, en plena revolución industrial, había una mina cerca de Bilbao. Esta transportaba hierro a las ferrerías de la ciudad. En la mina trabajaban cientos de personas, los cuales cobraban según el hierro que encontraban.

En esta mina llevaban años sacando hierro, ya habían excavado mucho y estaba muy explotada, pero los mineros no se atrevían a entrar en otra y que no hubiera hierro. La mina comenzó a agrietarse, pero los mineros no le dieron mucha importancia. Hasta que en el verano de ese año la mina se derrumbó. Fallecieron cientos de trabajadores y cientos de familias se arruinaron.