Pasado todo el día, eran las diez de la noche y no me podía dormir. De repente, se paró el tiempo, toda mi familia no se movía, iba caminando por casa, solo podía moverme yo. Al cabo de un tiempo apareció un fantasma.

- ¿Qué haces aquí?

- Soy la muerte, vengo para avisarte que dentro de poco sucederá algo en tu vida y te cambiará totalmente.

- ¿Que va a pasar?

- No puedo decírtelo

- ¿Podría hacer algo para evitarlo?

Solo había una cosa que podía hacer, era disfrutar de todos lo momentos, ya que aquel momento iba a llegar.