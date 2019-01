Mandiola: "Tendremos que estar mejor que siempre porque el Hércules tiene más calidad que otros"

El Atlético Baleares comienza el año jugando en su terreno, en Son Malferit, el domingo a las 12:00, contra un rival directo, El Hércules de Alicante. El conjunto de Manix Mandiola regresó a los entrenamientos después del parón navideño este lunes 31 y ahora intentará dar continuidad a la buena racha con la que terminaron el 2018.

El próximo partido será complicado para los blanquiazules puesto que los dos se ubican en la zona alta del grupo y se encuentran en una situación bastante similar. Así lo ha confirmado el míster en rueda de prensa: "El Hércules es un rival muy importante, tiene entidad, es el mejor rival a domicilio del grupo. Le damos mucha importancia al rival. Mejor enfrentarse a él arriba que estar abajo pero cada partido tiene su dificultad. Partido a partido es un tópico y esta semana es lo que nos toca. Intentaremos seguir la racha buena nuestra de local".

Además de estar a un punto de diferencia en la categoría, el conjunto visitante es uno de los equipos menos goleados de los cuatro grupos de segunda B y Mandiola tendrá que apretar para ganar: "Espero un equipo rival que sabe a lo que juega, con buenos jugadores y que rentabilizan bien los goles que marcan. Tendremos que estar mejor que siempre porque tienen más calidad que otros, esta vez nos hará falta algo más que la casta y el campo, necesitaremos un plus porque el rival nos lo va a exigir para ganar".

Para este encuentro las dos únicas bajas que habrá son las de Marc Rovirola y Biel Guasp que no podrán estar en el primer partido del año por acumulación de tarjetas.

El entrenador del Atlético Baleares ha hecho una valoración global sobre las mejoras que podría incorporar en la segunda vuelta de la temporada: "Todo es mejorable, hasta el Madrid y el Barça buscan jugadores. Pero no nos vamos a volver locos porque con lo que tenemos hemos llegado hasta aquí y si hay un cambio de cromos tendría que ser para mejorar. No vivimos de los que no están o no han venido, tenemos una plantilla corta y con ellos esperamos llegar lo más lejos posible".

En cuanto al Mercado de invierno, el ex jugador Lucas Aveldaño, que era una opción contemplada por el club blanquiazul, finalmente ha firmado con el Universidad Católica de Chile.