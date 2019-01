Salgado: "Marco Asensio es excepcional pero hay que recuperarlo mentalmente"

Estos días se está celebrando en Mallorca el Torneo Internacional de Fútbol Base Vueling-Mallorca Futcup, donde 18 equipos internacionales de categorías benjamín a infantil, compiten en la isla.

Entre esos equipos está el Dubai Sports Council, del que forma parte, el ex jugador del Real Madrid, Míchel Salgado.

El gallego ha hablado en Ser Deportivos Baleares de la situación del equipo merengue y del jugador mallorquín, Marco Asensio.

"Estamos esperando muchísimo del mallorquín esta temporada que está siendo un tanto irregular. Sin embargo es un jugador que dará mucho al Real Madrid, pero hay que trabajar con él mentalmente".

Salgado califica la actual situación del equipo blanco de "transición". Para el gallego, la pérdida de Cristiano Ronaldo es "irremplazable" y afirma que el equipo "deberá buscar su propia identidad sin él".

El ex lateral del conjunto merengue pide "paciencia a los aficionados", una situación que según Salgado, "solo se conseguirá si el equipo consigue varias victorias seguidas".

Respecto a su futuro en los banquillos, el gallego forma parte de la selección de Egipto junto a Javier Aguirre.

Sobre su retirada del fútbol profesional, el pontevedrés ha confesado en Ser Deportivos Baleares que con 38 tuvo ofertas para volver a España pero "no quería jugar en la Liga después de muchos años en el Real Madrid y las ofertas que recibía no me llenaban".

En cuanto a su faceta como entrenador, el ex jugador dice que los entrenadores viven en la soledad. "El jugador solo piensa en el entreno y jugar, el entrenador tiene muchas más cosas en la cabeza".

Respecto a la influencia del entrenador en un equipo, para Salgado, "las decisiones de un entrenador afectan un 20%, el resto de lo que ocurre en el campo es responsabilidad del equipo".