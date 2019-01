Todos los partidos reafirman su apoyo al pacto valenciano contra la violencia machista

El presidente de la Generalitat, de Ximo Puig, anunció el jueves que la próxima semana el gobierno valenciano se va a reunir con el resto de los grupos políticos con el fin de aumentar las medidas para luchar contra la violencia de género. Así, les va a pedir que reafirmen su compromiso con el pacto valenciano contra la violencia machista, un pacto que apoyaron todas las fuerzas políticas y sociedad civil, ante la amenaza que suponen posturas como la de Vox para este pacto.

Por su parte Fran Ferri, de Compromís, considera que este pacto es un referente a nivel nacional y dice que hace falta fortalecerlo, tanto por parte de la sociedad civil como de la clase política ante la amenaza de partidos de ultraderecha que quieren poner en riesgo esta unidad que tilda de necesaria. Añade además que cada vez que asesinan a una mujer es un fracaso de todos como sociedad

Antonio Estañ, de Podem, recuerda que este pacto se hizo en consenso con todas las fuerzas políticas y con el apoyo de la sociedad civil, por lo que incorpora a toda la sociedad. Recuerda que romper este consenso sería dar muchos paso atrás y que acercarse a las posturas de partidos antidemocráticos supondría, de facto, romperlo. Además pone de manifiesto que la postura de Vox al habla de violencia doméstica y no de violencia machista niega el hecho de que hay una desigualdad clara hacia la mujer y recuerda que este pacto es uno de los grandes avances de esta legislatura.

Desde el Partido Popular, la diputada Blanca Garrigues, dice que el su partido no va a permitir que se use la violencia de género de forma partidista. Asegura que el apoyo de su partido a todas las víctimas de violencia de género es indudable y dice que no se puede poner en duda. Pide a Puig y Oltra que dejen atrás el oportunismo y que pongan el dinero para ejecutar este pacto como ya hizo su partido a nivel nacional dotando con 1.000 millones de euros al pacto de estado, les reclama que dejen de jugar con las víctimas y recuerda que la Comunitat es la segunda con más mujeres asesinadas.

Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos, recuerda que su partido va a estar siempre del lado de las mujeres que sufren la violencia de género y dice que no se puede negociar ni politizar con un tema que se cobra tantas vidas. Asegura que tiene claro con quien ha de negociar y trabajar su partido para garantizar la igualdad, pero cuestiona si el PSOE lo tiene claro porque dice, ha pactado con golpistas y terroristas.