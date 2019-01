"Hora de mejorar"

Montakit Fuenlabrada (5-9) necesita ganar este domingo (Gran Canaria Arena, 13:00 horas) a Herbalife (4-10) para romper su racha negativa de cinco derrotas (tres de ellas en Liga Endesa) y de paso no poner en riesgo su plaza de Copa del Rey, ya que tras el triunfo de Movistar Estudiantes (4-10) en Murcia, los colegiales

El ‘Granca’ viene de ganar en Europa pero en competición liguera su desempeño es mucho menos alegre y está al borde del descenso.

Pero peor es la racha fuenlabreña y lo reconoce la plantilla. “Estamos en un momento complicado, así que no es tiempo para las excusas, sino para mirarse en el espejo y preguntarte qué puedo aportar a mi equipo, qué puedo hacer para mejorar mi equipo”, reflexiona el estadounidense Ian O’Leary.

O’Leary reseña que el partido “llega en un momento raro para los dos equipos, no solo para nosotros” y fijándose en el ‘Fuenla’ asume que “es cierto que los últimos partidos se nos han escapado por muy poco, pero me parece que no estamos jugando bien partidos completos. Jugamos bien un cuarto, luego bajamos, volvemos a mejorar. Necesitamos corregir esto rápido porque estamos casi a mitad de temporada. Estamos a tiempo”.

Néstor García podrá contar el domingo con el concurso del californiano, que se retiró con molestias en el tobillo la última jornada. “El tobillo está bien. Tengo un poco más de dolor en la espalda por otra caída, pero el tobillo está bien. Tengo tobillos muy raros, flexibles, la consecuencia de demasiados esguinces”, bromea.