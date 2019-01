Super Nintendo Legends, recuerdos en 16 bits

Super Mario World, Street Fighter II o The Legend of Zelda: A Link to the Past son solo algunos de los títulos más míticos de la consola de 16 bits de Nintendo. ‘El cerebro de la bestia’, como rezaba su campaña publicitaria en nuestro país, cautivó a cientos de miles de jugadores que aún hoy lo siguen siendo. Además superó ampliamente en ventas a su predecesora Nintendo Entertainment System (NES), como reconoce José Ciudad, coautor del libro y editor del mismo.

Super Nintendo Legends ha reunido a una veintena de reconocidos periodistas (Marcos García, Bruno Sol…) para recordar sus lanzamientos, anécdotas y análisis. Los chips de mejora gráfica, los juegos de importación, la guerra competitiva con Mega Drive de SEGA… todo esto y mucho más tendrá cabida en un libro que saldrá a la venta el próximo 5 de abril de 2019. Las reservas están abiertas hasta el 10 de marzo y, además de la edición normal, saldrá a la venta una edición especial ‘El cerebro de la bestia’ con una lámina, un libro de instrucciones y una caja de cartón al estilo de los juegos de Super Nintendo.