Sant Antoni inaugurará sus fiestas el viernes con el pregón del piloto Toni Vingut

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha presentado el programa de actividades organizado con motivo de sus fiestas patronales, que arrancarán el día 11 con el pregón del piloto Toni Vingut.

El concejal de Fiestas, Raúl Díaz, ha destacado que una de las propuestas "más llamativas" es la celebración los días 16 y 17 de febrero de las jornadas 'Juego de Tronos' que tendrán lugar en el Espai Jove.

Igualmente novedoso será el 'Balears Hip Hop Festival' que reunirá el 18 de enero en la carpa municipal a algunos de los mejores grupos en este estilo de Mallorca, Menorca e Ibiza.

También por primera vez se celebrará el 'Rock Island Festival' en el que actuarán el 9 de febrero los grupos Uncle Sal, The Electric Alley, Four String y The Burning Shack.

El 20 de enero se celebrará en el municipio la primera Feria del Disco de Ibiza, donde podrán comprarse, venderse e intercambiarse vinilos, singles, LPs, CDs o videojuegos.

Los interesados en participar en esta feria 'vintage' pueden inscribirse en el Ayuntamiento hasta el 14 de enero.

JORNADAS DE HISTORIA Y MIGUEL POVEDA

En el programa de fiestas, y en colaboración de la Sociedad Arqueológica de Ibiza y Formentera, el Consistorio organizará las I Jornadas de Historia de Ibiza y Formentera en el Centro Cultural Cervantes.

Las diferentes actividades sobre la historia del municipio tendrán lugar entre el 28 de enero y el 1 de febrero.

Asimismo, entre otras actividades, se celebrará la tercera edición del festival Brisa Flamenca que, por primera vez, se desarrollará durante dos jornadas.

El 15 de enero se podrá acceder de forma gratuita a la carpa donde a partir de las 19.00 horas se podrá disfrutar de los espectáculos 'Alegoría flamenca' y '80 Fusión Flamenco', además de la intervención del profesor Antonio Manuel Rodríguez sobre la música gitana.

Un día después, actuará en el municipio Miguel Poveda.