Las agencias de viajes británicas aseguran que no habrá cancelaciones por el Brexit

La asociación de agentes de viajes del Reino Unido ha salido al paso de la incertidumbre que los términos finales del Brexit ha generado entre los turistas de aquél país, a los que ha dirigido una serie de recomendaciones para la reserva de sus vacaciones a partir de marzo de 2019, cuando está previsto que se produzca la salida de la Unión Europea. El británico es, junto con el alemán, uno de los principales mercados emisores de turismo a Balears.

Según ha publicado ABTA en su web, los vuelos entre el Reino Unido y la UE seguirán operando con independencia de que haya o no acuerdo sobre el Brexit y no se requerirá ningún visado especial, por lo que no hay motivos para suspender las reservas de vacaciones a partir de marzo.

La recomendación se produce después de que estos últimos días la prensa británica se haya hecho eco de las posibles advertencias de no reservar billetes desde esa fecha, en previsión de que finalmente pueda producirse una salida no acordada del Reino Unido, que, según estas mismas informaciones, dejaría bloqueados los puertos y aeropuertos de ese país en sus conexiones con los países de la Unión Europea.

Desde ABTA aseguran que el Gobierno británico ha negado "categóricamente" estas afirmaciones y sostiene que los turistas pueden continuar reservando "con total confianza".

Según la portavoz de ABTA, Gemma Brenan, el volumen de personas que están reservando sus vacaciones en estos momentos para la próxima temporada es muy similar al de años pasados, lo que significa que están decididos a ir de vacaciones a sus destinos, dado que además la UE ha confirmado que no se impondrán condiciones extraordinarias de visado para hacerlo.

Brenan afirma que Balears sigue entre los destinos preferidos de los británicos para sus vacaciones, aunque reitera la advertencia que los agentes de viajes de aquél país ya han realizado anteriormente; algunos turistas están buscando destinos más baratos. Destinos como Bulgaria, donde, según esta portavoz, pueden rentabilizar su presupuesto de vacaciones.