Los Reyes Magos llegarán a la costa repartiendo ilusión y miles de kilos de caramelos

Todo está preparado para que los Reyes Magos de Oriente lleguen a la costa Tropical. Se trata de unos días más especiales del año y el más multitudinario. Como cada 5 de Enero, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a los diferentes municipios de distinta manera.

En Motril, la alcaldesa y miembros del equipo de Gobierno recibirán a Sus Majestades, representadas por el radiólogo del hospital Santa Ana de Motril Ricardo Juan Bosco Ortega (Melchor); el empresario motrileño, Jose Carlos Jiménez Artillo (Gaspar); y el psicólogo Antonio Casaubón Alcaráz (Baltasar) a las 6 de la tarde, una vez desembarquen en la dársena pesquera. La ilusión de la Cabalgata recorrerá las principales calles de la ciudad acompañados de 20 carrozas, 2 charangas junto a los grupos Punta y Tacón, Ojos Negros, el grupo de baile Heart Breakers y Divercomba.

Los tres Reyes Magos llegarán en 3 barcos al Puerto Motril tras visitar las residencias de San Luis, Costa Nevada y Nueva Vida. Allí trasladarán lailusión y la magia de este día tan especial a las personas mayores de Motril. Después, partirán hacia la ciudad, donde , en la Ronda de Mediodía les esperan 20 carrozas (entre cellas las nuevas dedicadas a Star Wars, Los Minions y otra de los Cisnes) a las que acompañan cuatro charangas y los grupos Punta y Tacón, Ojos Negros y el Grupo de baile Heart Breakers y Divercomba.

La Cabalgada de Reyes de Motril partirá a las 19.00 horas desde la Ronda del Mediodía para recorrer las calles Aguas del Hospital, Río Ebro, la avenida de Salobreña hasta el pie del Santuario de Nuestra Señora de laVirgen de la Cabeza, la avenida de Andalucía, avenida Rodríguez Acosta, calle Cuevas, la calle López Rubio, la Rambla de Capuchinos, rotonda de La Posta, calle Nueva, calle Teatro, Marqués de Vistabella, plaza Javier de Burgos, calle Catalanes y calle Muralla hasta la avenida de Salobreña, Aguas del Hospital y de nuevo la Ronda del Mediodía.

En total, son más de 500 personas las que han desfilado por las principales calles de la ciudad lanzando más de 13.000 kilos de caramelos.

El desfile, organizado por la Asociación Pro Cabalgata de Motril, cuenta con una aportación municipal de 10.000 euros y los ingresos que recibe la entidad con distintos actos organizados a lo largo de todo el año como el programa radiofónico de Radio Motril-Cadena Ser "Cabalgata de la Ilusión", en el que empresas y particulares donan productos o servicios para ser subastados en antena.

Dispositivo de Seguridad y Limpieza

Al tratarse del evento que más público reúne en Motril desde el área de Seguridad Ciudadana se ha diseñado un dispositivo especial de seguridad integrado por Policía Local, Bomberos y Protección Civil en el que participan más de 50 personas y se han ofrecido consejos para evitar accidentes como no bajarse de las aceras por donde discurre el desfile, no cruzarse entre las carrozas y no acompañarlas corriendo a su lado.

Además, según ha informado el teniente de alcalde Francisco Sánchez-Cantalejo, el Servicio Municipal de Limpieza ha reforzado sus turnos y puesto en funcionamiento todos sus medios mecánicos para limpiar las calles antes y después del paso de la Comitiva Real.

Para que todas las personas que quieran disfrutar de este desfile tan esperado puedan hacerlo con tranquilidad, la concejalía de Seguridad Ciudadana ha preparado un dispositivo especial en el que se van a movilizar a una treintena agentes de Policía Local dispuestos en turnos alternativos, un retén Bomberos con un todo terreno y una dotación de bomba urbana ligera a la altura de donde repostan los vehículos de la Cabalgata. Además, Protección Civil aportará alrededor de una veintena voluntarios, 2 vehículos y una ambulancia. Todos ellos, ha destacado la teniente de alcalde María Ángeles Escámez, velaran por la seguridad de las personas que asistan a los desfiles.

La Policía Local colocará señales indicativas de prohibido estacionar en las calles por las que discurre la Cabalgata a partir de las 15.00 horas y cortará estas vías a partir de las 18.00 horas. El desfile comienza a las 19.00 horas, por lo que desde el área de Seguridad Ciudadana recomiendan seguir las instrucciones de la Policía, no usar el coche si no es necesario y moverse a pie o en transporte público.

Carchuna, Calahonda y Torrenueva

En Carchuna, la Cabalgata saldrá a las 20.00 horas desde la Plaza Juan de Austria y recorrerá las calles Sebastián de Belalcazar, Orden de Alcántara, Alonso de Monroy, saldrá por la Rotonda Carchuna hacia Avenida de las Palmeras, Camino de la Playa, calle Gladiolo, Lirio y vuelta por avenida de las Palmeras hacia la Rotonda de Carchuna, calle Alonso de Monroy, Paseo Cuartelejo hacia Avenida de las Palmeras (Almacén de los Vázquez), calle Roble, Camino del Puntal, calle Júpiter, calle Anturio hacia calle Hernán Cortés. Finalizará en la Plaza Juan de Austria.

En Calahonda saldrá a las 20.30 horas desde la calle Nomeolvides y pasará por Doctor Arruga, avenida de las Palmeras, avenida Fragata Cervantes, calle Fucsia, avenida de los Geráneos, calle Batalla Otumba, Álvaro de Bazán y Paseo de la Playa. Después hará un cambio de sentido en la rotonda del Embarcadero para pasar por el Paseo de la Playa, calle Aurora, calle de la Fuente, N-340 y entrada por Hotel el Ancla para finalizar.

En Torrenueva, desde las 19.00 horas con salida desde el patio del Colegio Pio XII, la Cabalgata recorrerá la calle Marqués de Santillana, la plaza de Ángel Moraga, calle Carretera de Almería, Alberto Lista, Acera del Mar, Travesía Juan de Garay, Dámaso Alonso, Carretera de Almería, Halcón, Cormorán, Petrel, Alquería, Pelícano, Carretera de Almería, Vargas Llosa y Acera del Mar hasta la plaza San Juan de la Cruz.

Almuñécar y La Herradura

La Cabalgata de Reyes de Almuñécar contará con el cortejo mayor de su historia formado por trece carrozas y más de 600 personas.

Saldrá a las 17 horas desde el Estadio "Francisco Bonet" y repartirá 3000 de kilos de caramelos, 12.000 bolsitas de revuelto, 3500 juguetes y 1500 balones durante el recorrido, según informó la Concejalía de Fiestas que coordina el evento.

La Cabalgata de Reyes y Reinas de La Herradura saldrá a las 17 horas desde el Pabellón de Deportes. Este año el Cortejo Real lo formarán ocho carrozas y un gran séquito de animación. Sus Majestades visitarán por la mañana el Área de Pediatría del Hospital Comarcal de Motril.

Cabalgata en Salobreña

Saldrá desde la playa del Peñón a las 18.30 horas y repartiránunos 2.000 kilos.La Cabalgata salobreñera recorrerá las calles: Avenida del Mediterráneo hasta la entrada a Salobreña. Desde allí el desfile tomará por la avenida de Motril y Antonio Machado en dirección a la plaza Juan Carlos I, donde se hará entrega a Sus Majestades de la ‘Llave mágica’ que abre todas las puertas de la Villa de Salobreña.