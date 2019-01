El Atlético Baleares se coloca tercero en la clasificación

Volvía el fútbol a Son Malferit y retornaba la competición tras el parón navideño. Día de Reyes para la última jornada de la primera vuelta y primer partido del año para el Atlético Baleares. Manix Mandiola convocó tan solo a 17 jugadores, al no disponer por sanción ni de Marc Rovirola ni Biel Guasp, dos jugadores básicos en sus alineaciones hasta la fecha. Al haberse ido también Nacho Heras, Manix no pudo completar la lista, si bien es cierto que prefirió no convocar a nadie del filial ni del juvenil.

El técnico del Éibar apostó por Carl en portería, línea defensiva con Kike en el lateral derecho, hoy en el izquierdo Rubén González, Vallori acompañado de Álvaro Vega en la línea de centrales. En el centro del campo, doble pivote formado por Alberto Villapalos y Fullana, en la derecha Canario, en la izquierda, Samuel, y en punta Marcos de la Espada y Nuha.

Los primeros diez minutos no tuvieron dominador claro. El Hércules salió fuerte y con confianza. Pero el ATB tenía mucho peligro por las bandas, con Canario en modo avión y Samuel recuperando su mejor versión en uno contra uno y un Kike absolutamente inconmensurable. La primera ocasión fue para el equipo alicantino, el mejor como visitante del grupo, ante un ATB, mejor local y tercero en Europa en diferentes ligas y categorías en obtención de puntos en casa.

Carlos Martínez remató desviado a la media vuelta desde la frontal. Pero el ATB no falló y la primera que tuvo fue dentro y como casi siempre, suele golpear antes del primer cuarto de hora. 13’ de partido, gran jugada combinada entre Canario y Fullana, el capitán hace un pase a la espalda para que Kike llegue a línea de fondo y haga una asistencia pase de la muerte a Nuha, quien empuja a gol. El delantero hispano gambiano marcaría así su 6º gol de la temporada, pichichi del equipo. Justo en el día en el que en la grada se encontraba Tom Saintfiet, entrenador belga seleccionador de Gambia para verlo en directo.

El 1-0 espoleó al ATB y a su afición. Todo el mundo quería más. Tanto es así que en el 18’ de partido llegaría el 2-0. Buen centro de Fullana y Villapalos marca de cabeza imponente con potencia mandando el balón al fondo de la red. Segundo gol esta temporada del madrileño, pilar básico de Manix. El Hércules estuvo por momentos grogui durante la primera parte, aunque en el 34’ tuvo un acercamiento con un disparo fuera de Chechu. El capitán de los alicantinos tuvo otra un minuto después a las manos de Carl. Pero quien de verdad estuvo cerca de marcar fue el ATB antes del descanso y finiquitar el partido. En el 39’ Vega remata por encima de larguero de cabeza un buen centro de Fullana.

En el 46’ Fullana hace una extraordinaria y milimétrica asistencia a Samuel, quien roza con los tacos y Falcón hace un paradón. Lástima. La grada ya celebraba el 3-0 que no llegaría. Tampoco en las dos siguientes jugadas, donde Canario y Samuel dieron por dos veces buenos balones a Marcos y sus buenos chuts, los desvió o paró Falcón con intervenciones de mérito entre el ‘uy’ de la grada y los aplausos. Con el 2-0, resultado corto, se llegaría al descanso.

En la reanudación el guión cambió un poco. El Hércules se estiro y arriesgó e hizo en el 55’ de partido un doble cambio ofensivo. Pero el ATB generaría más peligro siempre. En el 48’ Marcos chuta pero para Falcón. Gran partido del delantero de Pollença en la combinación y en la lucha. Samuel se fue casi siempre del ex balearico Juanjo Nieto en un gran partido del inglés. En el 63’ el partido se pudo apretar en un remate de Emaná al larguero solo ante Carl. El meta alemán hizo un buen encuentro.

En el 67’ el meta germano paró en el segundo palo un buen remate de Carlos Martínez. El ATB pudo rematar el partido a la contra, pero no definió o decidió del todo bien. En el 79’ Fullana lanzó a las manos de Falcón una falta. Manix dio entrada a Hugo, Yelko y Adri, para dar oxígeno al equipo y cumplieron. Enorme Villapalos hoy haciendo tanto su trabajo como el del sancionado Rovirola. Octava victoria consecutiva ante un rival directo, al que el ATB supera en la tabla y ahora se alza hasta la tercera posición. El domingo que viene se inicia la segunda vuelta recibiendo al Castellón.