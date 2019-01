Kathryn Westbeld empieza a adaptarse "bien" al IDK

Kathryn Westbeld comienza su adaptación al IDK Gipuzkoa. Después de su gran tarjeta de presentación, haciendo 15 puntos en su debut con las donostiarras el pasado sábado, ahora espera adaptarse "bien" y rápido a la Liga Femenina, en la que es su primera oportunidad en el baloncesto europeo, un salto que buscaba dar desde hace tiempo.

-Buenos números, pero derrota en su detub. “Estoy disgustada por la derrota, lógicamente, pero el partido me sirvió para empezar a conocer a mis compañeras y el juego del equipo. Quería soltar piernas después del largo viaje en avión”.



-Buenas sensaciones en sus primeros días. “Estuvo bien. Solo pude practicar un día. Hicimos cinco contra cinco y el sábado traté de trasladarlo a la cancha. Me voy a adaptar bien”.

-15 puntos en su estreno. “Salí del banquillo y traté de aportar energía en defensa y en ataque. Hice un primer robo y metí canasta al contraataque. Eso me dio energía y confianza para el resto del partido”.

-Estilo de juego. “Juego de cuatro. Puedo salir a tirar de fuera, es lo que hice el otro día, pero en la universidad mi equipo necesitaba que estuviera en la zona, así que estoy acostumbrada a jugar ahí”.

-Campeona de la NCAA y a Europa. “Fue fantástico ser campeonas de la NCAA. Aún no me lo puedo creer, fue una gran experiencia. Nada más acabar jugué en Puerto Rico y ahora quería probar en Europa. Mi agente me dijo que este equipo podía ser una buena oportunidad para seguir creciendo”.