Víctor García: "Tenemos que evitar que el Madrid juegue a su ritmo"

El Herbalife Gran Canaria recibe este martes a partir de las ocho y media al Real Madrid. Seguramente con mejor ambiente después de la victoria ante el Fuenlabrada. Una victoria sanadora tras la mala imagen del equipo ante el Khimki de Moscú y que le ha permitido coger aire dentro de la Liga ACB.

El Real Madrid, que estos momentos ocupa la segunda posición de la Euroliga por detrás de Fenerbache, sólo ha perdido en tres ocasiones dentro de esta competición, “es el tercer partido de la temporada contra el Real Madrid. Tienen un grandísimo potencial y muchas veces no sabes por dónde te van a hacer daño. Tienen muchísima calidad, muchísimos puntos. Es un equipo con muchísimo potencial, que no voy a descubrir ahora, y tenemos que controlar que no jueguen al ritmo que quieren jugar: en transición y a campo abierto”

En referencia a las posibilidades de hacer daño al equipo blanco, y en la manera en la que pueda hacer daño al Madrid, el entrenador del Herbalife apuntó que “son un equipo con muchísima amenaza en muchos aspectos. Nos centramos en cosas que podemos controlar. Intentar ser lo más sólidos posible, sabiendo que son un equipo que anota muchísimo y que depende del acierto. Muchas veces hacemos partidos de tiros de tres pero no hay que valorar la cantidad sino cómo son. Si son a pies parados, jugadores que reciben solos… Te lleva a analizar el cómo de esos tiros”.