Dámaso sobre Manrique: "Qué pena no haber sido amantes para ser más felices todavía"

El Centro Insular de Cultura El Almacén acoge la presentación del libro César Manrique: Arte Total (1919-1992), una reedición de la que fue la primera tesis doctoral sobre este gran artista. Agotada aquella edición y dentro de la conmemoración del primer centenario de su nacimiento (1919-2019), el Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote apuesta de nuevo por este trabajo. Allí estará Violeta Izquierdo, profesora en la Universidad Complutense de Madrid. La autora de la primera tesis doctoral sobre César Manrique ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote junto a Pepe Dámaso, el artista más insigne de Canarias junto a César Manrique. Escucha la entrevista completa en Hoy por Hoy Lanzarote.

"No hubo relación homosexual entre nosotros, qué pena no haber sido amantes para ser más felices todavía", ha dicho Pepe Dámaso en la SER. "Estoy emocionado porque estoy sentimental y Manrique me conformó demasiado, su cariño y el de la gente", explica el artista de referencia en Canarias. "Yo sabía que él era un genio y algo se me iba a pegar si me acercaba a él", añade Dámaso, que viajó a Madrid en búsca de César Manrique, donde hizo el servicio militar en Cuatro Vientos. Según la tesis de Violeta Izquierdo, la influencia en la última etapa del artista fue mutua. "Lo único que hubo entre Manrique y yo fue amor a la cultura y a canarias, una simple honestidad y un simple sentido de la cultura universal", ha dicho Pepe Dámaso en SER Lanzarote.

Las cartas que se enviaron César Manrique y Pepe Dámaso

La relación que mantuvieron César Manrique y Pepe Dámaso fue muy intensa, en lo artístico y en lo personal, hasta que un accidente de tráfico truncó la vida de Manrique. La relación entre ambos duró hasta el final, "hasta que murió, eso se verá en una correspondencia que se está transcribiendo en Madrid y que yo quiero publicar, con el cariño y la devoción que César sentía por mí", ha explicado Pepe Dámaso a la SER. Una admiración mutua: "fue tan generoso conmigo y tan estupendo en tantas cosas", recuerda Dámaso. "César era capaz de estar inaugurando Jameos del Agua con un Ministro y preguntar: ¿coño, dónde está Pepe que no está aquí conmigo? Yo me daba cuenta de que estaba con un genio y algo se me iba a pegar", recuerda Dámaso.