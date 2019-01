El Pacte propone que los inmigrantes en situación irregular puedan recibir ayudas

El Parlament pedirá al Gobierno central que cambie la ley tributaria para que las personas sin papeles puedan acceder a ayudas económicas. PSIB, Més y Podem han registrado hoy en la cámara una propuesta en la que se insta al ejecutivo estatal a que modifique esa normativa. En el Ayuntamiento de Palma se aprobó ya una propuesta similiar que salió adelante por unanimidad.

La diputada de Més per Mallorca, Agustina Vilaret, ha explicado hoy que el objetivo es que nadie se quede sin una ayuda de emergencia social que le corresponde por el mero hecho de no tener un DNI, NIE o NIF. Es una medida dirigida a todas aquellas personas que están siendo atendidas por servicios sociales y que cumplen los requisitos para poder acceder a una ayuda pero que no se les puede conceder porque no tienen documentación. En el caso de Palma, para recibir ayudas municipales, basta con estar empadronado pero en el caso de las prestaciones estatales eso no es suficiente.

Los partidos del Pacte confían en recibir también el apoyo de PP, PI y Ciudadanos y esperan que el gobierno central asuma esta petición como propia y modifique la normativa. Los partidos del pacte no disponen de personas que podrían beneficiarse de este cambio. Sólo en el caso de Palma, el Ayuntamiento, tiene registradas a 60 familias en esta situación.