Como enfrentarnos a las rebajas sin perder la cabeza

En nuestro espacio de moda de esta semana, hablamos de cómo afrontar el periodo de rebajas con responsabilidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro presupuesto destinado para las rebajas. Delimitar el gasto hará que podamos sobrevivir a la cuesta de enero después de los gastos de navidad.

Lo segundo que hay que tener en cuenta es la necesidad. Hay que priorizar las prendas que necesitemos renovar del armario, para ello, nuestra analista, Jimena Mazucco, nos recomienda poner en orden el armario y ver qué prendas necesitamos renovar. Siempre es mejor ir a las rebajas con un presupuesto marcado y con las prendas que necesitamos en mente.

Otro consejo es mirar si el look que llevan las celebrities y que deseamos con fervor es el indicado para nuestro estilo y nuestro cuerpo. No nos dejemos llevar por los looks imposibles de las actrices. Mirar bien las tallas y conservar el ticket de compra en periodo de rebajas es imprescindible. Las condiciones de compra pueden cambiar en este periodo por lo que al hacer la compra es necesario preguntar si siguen vigentes las mismas condiciones.

Entre las tendencias de invierno que podemos aprovechar para adquirir en rebajas están: las zapatillas ugly shoes, los abrigos de pelo de peluche Teddy Bear coat, o el vestido corto negro.