John Mellencamp, cómo hemos cambiado

Hace dos años repasábamos la carrera de uno de los artistas americanos más americanos de cuantos América ha dado. John Mellencamp no ha tenido la difusión universal de otros compañeros de generación pero ha alcanzado lo más alto gracias a una muy buena música y a una obra prolífica. No ha dejado pasar ni dos años para publicar ‘Other People's Stuff’, un disco de versiones deliciosas como ‘Eyes on the prize’. Pero encendamos los motores que comenzamos el viaje.

John inició sus pasos en 1976 como Johnny Cougar. No fue muy exitoso, pero tampoco cejó en el empeño y dos años después presentaba ‘A biography’, que incluía el potente ‘I need a lover’. Comparado con quien ya era toda una estrella, Bruce Springsteen, su música era más mordaz pero no le reportó tanto reconocimiento como al de New Jersey. Saltamos a 1982 con ‘American Fool’, un álbum que defendía con temas como ‘Hurts so good’ o ‘Jack & Diane’.

Ambos temas han sido sus dos grandes números uno. Con ellos ganó popularidad y decidió abanderar, junto a muchos otros, esa lucha contra las marcas y el capitalismo, y en 1985 puso en marcha junto a Wille Nelson y Neil Young el festival benéfico Farm Aid para granjeros norteamericanos. Esa realidad social que describía en temas de esta época como ‘Pink houses’ o ‘Lonely ol’ night’.

Nos acercamos al final de la más exitosa de sus décadas, la de los 80, tan buena para el rock norteamericano, que cerró con el disco ‘The Lonesome Jubilee’, publicado en 1989 y que incluía la potente detonación de ‘Paper in fire’.

Ese sonido de violines dio un toque todavía más sureño a su música, que parecía llevarnos al corazón de los campos de cultivo estadounidenses. La llegada de los 90 desinfló en cierta medida el éxito nacional de Mellencamp, pero no dejó de trabajar y de cosechar números uno en listas especializadas. Escuchamos ahora ‘Get a leg up’.

También ha sabido tejer maravillosas versiones, como escuchábamos al principio con su nuevo disco. Hace un tiempo, en 1994, iniciaba esa fórmula discográfica con ‘Wild Night’, un tema original del maestro Van Morrison que Mellencamp incluía en su disco ‘Dance Naked’.

Su música iba rebajando esas dosis de rock irreverente y contestón de los primeros años, y el cambio de los tiempos hizo que también su presencia en las radios fuera disminuyendo. En los últimos veinte años ha seguido componiendo grandes discos, qué duda cabe, pero sin la repercusión inicial. Aunque temas como ‘Walk tall’, con el que abría un grandes éxitos del 2004, son muy recomendables.

Demos ahora otro salto para cerrar este repaso a un artista imprescindible para los amantes del rock con el disco ‘Life, Death, Love and Freedom’, de 2008, que refleja cómo a lo largo de su carrera ha relatado también la evolución que ha vivido su país, para bien y para mal, con temas como ‘Troubled land’.

Llegamos al final de este repaso con un Mellencamp que ha llegado a 24 discos de estudio y que es imprescindible para entender eso que se llama Americana Music. El álbum que presentó en 2017, ‘Sad Clowns & Hillbillies’, contaba con la colaboración de Carlene Carter, hijastra del gran Johnny Cash, y se presentó con el single ‘Grandview’, junto a la estrella del country Martina McBride.