Un miércoles más, no faltamos a nuestra cita con la música y en esta ocasión, 'movemos el esequeleto' a ritmo de soul con las sugerencias que nos ha acercado Iván Domenech.

Sus propuestas para esta semana son la canción 'Sugarfoot', de Black Joe Lewis & The Honeybears y el tema 'Down in New Orleans', de Dr. John.