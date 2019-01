Festes de Sant Sebastià: Los 30 de Los 40

Martes 18 de enero de 1990, una fecha que marcó el inicio de una larga relación de LOS40 Mallorca con las fiestas del patrón de Palma. La idea era clara, la emisora musical líder, reuniría en la plaza Mayor a los artistas más populares que sonaban en la emisora.

En aquella primera edición, los elegidos fueron atención: Leticia Sabater - sí, antes de "Salchipapa" y "Polvorrón" Leti ya hacía sus pinitos en la música- desde Mallorca.

"Bravo & The Dj´s" Rap y música de baile con un jovencísimo Sebas Heredia, que más tarde emprendería carrera en solitario con formaciones como "Quo Vadis" e "Isla San Juan".

La nueva encarnación de "Objetivo Birmania" con su inolvidable "Los amigos de mis amigas son mis amigos"y cerrando el cartel, un Sergio Dalma pre Eurovisión que había irrumpido con fuerza en el panorama nacional, cantándole a todo el mundo que …"Esa chica es mia"

Y aquella noche fue de LOS40, en la plaza Mayor, escenario del primer "Gran Musical de les Festes de Sant Sesbastià" - nombre con el que se bautizó el evento- no cabía un alfiler, el público respondió masivamente a una iniciativa en la que esta casa - como en muchas otras- fue pionera.

Y pasaron los años y los artistas : OBK, LA TRAMPA, NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS, SERGIO DALMA - sí repitió- GRETA Y LOS GARBO, REVOLVER, LA OREJA DE VAN GOGH, TAM TAM GO!, EFECTO MARIPOSA, ANDY & LUCAS, DAVID BUSTAMANTE, ROSA LÓPEZ, MANUEL CARRASCO, MELOCOS, CHENOA, NENA DACONTE, AMAIA MONTERO, EFECTO PASILLO, D VICIO,CALLUM, SIDONIE, MAICO eso sólo en cuanto a cabezas de cartel , la lista de artistas invitados sería interminable…

Y llegamos al punto y seguido en este viaje musical, porque este sábado por trigésima vez, LOS40 Mallorca convocarán a su público en la Plaza de España para disfrutar una vez más de la pasión por la música y la diversión.

Apostando por artistas noveles como la mallorquina DAISY C y su propuesta de new soul con un estilo a lo Amy WineHouse, el sonido urbano de CRAZY & ORLIONE, el funky de MARK DAYLE, el pop bailable de LAURA DURAND laapuesta en solitario del ex AURYN DANI FERNÁNDEZ y el directo de DAVID OTERO que nos embarcará en un viaje retro psicodélico a través de su último disco "1980"

Los maestros de ceremonias: desde LOS40 Mallorca Gaspar Sampol y desde "Anda Ya" el programa despertador número 1 del país DANI MORENO "EL GALLO" quien además cerrará la fiesta con una sesión marca de la casa.

Y suma y sigue, ya estamos pensado en el concierto 31, sin duda ,para LOS40, el viaje es el camino…