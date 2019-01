Nuha Marong: "Posiblemente sea mi mejor momento"

El Atlético Baleares está viviendo un gran momento, tercero en la clasificación y después de derrotar a un rival directo en Son Malferit como fue el Hércules de Alicante, al que el equipo mallorquín venció 2-0.

En ese encuentro, Nuha Marong fue autor de uno de los goles del equipo, realizando una gran actuación frente al seleccionador de Gambia, Tom Saintfiet.

En Ser Deportivos Baleares, el delantero admitía su buen estado de forma. "Es posible que sea mi mejor momento y ahora es cuando menos hay que relajarse".

Marong, sin embargo destaca el trabajo colectivo por encima del individual: "No me está faltando gol, pero creo que el resto de compañeros están bien arriba, así que funciona el colectivo. Todos los equipos de 2ªB queremos ganar en casa y sumar fuera".

Sin embargo el hispano gambiano cree que el equipo debe mejorar fuera de casa. "Es verdad que jugamos bien pero los resultados no llegan. El rival juega y te dificulta las cosas pero no es un tema mental".

Respecto a la visita del seleccionador de su país, Nuha detalla en la SER, que el objetivo de Saintfiet es "conocer mi estilo de juego y ver si se adapta a lo que él quiere".

El equipo africano volverá a jugar en el mes de marzo contra Algeria y espera estar en la convocatoria, ya que tal y como explica "la pantera" del Atlético Baleares, "Gambia está en una reestructuración, con cambios en la presidencia y con ganas de hacer las cosas mejor de lo que se hacía".

Nuha también ha hablado de la presencia de Rubén Miño en los entrenamientos y su posible fichaje por el equipo blanquiazul. "Cuando lo he visto hoy me ha parecido un portero seguro. Todavía tiene que adaptarse, pero no creo que tenga problemas porque ha estado en equipos top. En un vestuario como el nuestro se adaptará rápido y estará a gusto. Cualquier jugador quiere venir si los equipos están arriba" ha afirmado en Ser Deportivos el delantero del Atlético Baleares.