Sandra Ramajo resetea en el 2019

Sandra Ramajo ve la luz al final del tunel. La capitana de la Real Sociedad sufrió una grave lesión de rodilla en mayo del año pasado, en el derbi vasco de Copa de la Reina contra el Athletic en Zubieta. Desde entonces, ha pasado por una mala racha personal y deportiva a la que quiere poner fin en este comienzo de 2019. De momento, lo más importante, ultima su recuperación con la vuelta al trabajo con el resto de sus compañeras. Sandra Ramajo quiere resetear en este 2019. "El primer momento que me dicen para volver a entrenar estaba muy nerviosa, me temblaba todo, como el primer día que llegas a Zubieta o te ficha la Real. Esa sensación que tienes dentro del cuerpo de que ya ha pasado lo peor", explica sincera la irundarra en los micrófonos de SER DEPORTIVOS GIPUZKOA.

Reconoce Sandra Ramajo que han sido meses muy complicados que los quiere olvidar cuanto antes. "No te voy a mentir. Ha sido difícil. No sólo por la rodilla, también porque las cosas no iban bien en mi vida personal. Y parece que te pasa una cosas y te vienen otras detrás, era como una lección que me quería dar la vida. Es duro verlas competir, pero intentas verlo todo de otra manera, cambias el chip y en eso me he ido haciendo fuerte, y la recompensa va llegando poco a poco". Un proceso que también se le ha hecho largo, pero espera poder volver a jugar pronto. "Días tras día te ves mejor, la sensaciones van mejorando, pero aún quedan un par de retoques para estar al 100%. Empiezas a olvidar poco a poco qué rodilla tienes tocada, y aumentas el ritmo, que es lo que me va a ayudar, pero no se cuándo podré volver".

La irundarra espera, eso sí, estar al 100% de ritmo de competición para el 10 de febrero, porque ese día la Real jugará por primera vez en el nuevo Anoeta, en el derbi vasco contra el Athletic. "La verdad que ha sido un notición. Qué mejor regalo para todas nosotras que jugar en el nuevo Anoeta. Lo pisé por dentro el día del homenaje a las personas mayores y se me pusieron los pelos de punta. Pensar que esatremos allí y jugar un derbi, y ojalá que esta vez pueda ser con una victoria y podamos hacer historia en el nuevo Anoeta".