Pedro Sánchez y sus vacaciones navideñas

Casado se soltó la peluca y de que manera, en Las Palmas de Gran Canaria. Estuvo por aquí el pasado viernes 4 de Enero para apoyar la candidatura a la presidencia del Gobierno de Canarias de Antona, asunto que pasó desapercibido a tenor del discurso y se centró en dejarnos varios regalos de Reyes envenenados:

Empezaré recordando uno de los más preocupantes pero no el único. Pablo Casado, el de los títulos en entredicho, lanzó la propuesta de que Canarias sea base de la OTAN para África, conocida como Africom. Terrible idea. El líder del PP nacional quiere que Canarias se convierta en el ojo del huracán en materia de seguridad, o eso es por lo menos lo que se puede interpretar de esta propuesta. Se entiende que nadie le ha dicho que los canarios fueron los únicos que votaron que no a la entrada de España en la OTAN y que la gente que aquí vivimos queremos ser plataforma de paz y no el punto de mira de nadie, a menos que sea para hacer turismo. Primera propuesta flipante.

Pero hubo más, quiere también que Canarias sea centro financiero internacional de baja fiscalidad tras el brexit, que no sabemos por qué vinculó a esta historia. No sabemos si Casado pretende hacernos un paraíso fiscal o si realmente va a conseguir revertir que la Zec y la zona Franca sirvan de algo, porque mientras las han llevado los populares no han sabido atraer de forma considerable a empresas de fuera a estas islas atlánticas.

Seguimos, porque además de enaltecer la figura del ex-ministro Soria, agradeciéndole así su apoyo a la presidencia del partido hace algunos meses, olvidando por qué dimitió. Se recordará que por no decir la verdad por sus negocios en paraísos fiscales, quiso además colocar un asunto preocupante para asemejarse, o acercarse más a Vox. No solo se refirió al Frontex que no funciona bien ahora, pero tampoco antes con gobiernos del PP, que la cosa viene de viejo.

Y para rematar el discurso flipante, metió la ley de violencia de género y ahí ya evidenció sus miedos a quedarse atrás de la ultraderecha de Vox y demostró sus anhelos por tocar poder en Andalucía sea como sea. Quiere el pte del PP nacional igualar el discurso sobre la violencia machista a una supuesta violencia hacia el hombre, jugando con datos de violencia en el hogar y anotando unos porcentajes del 25% absolutamente inexactos e inexistentes. Flipante, terrible y peligroso discurso. Los hombres en España no estamos desprotegidos, las normas nos protegen a todos, la inmensa mayoría de los casos de violencia recaen contra las mujeres, las denuncias falsas son insignificantes y cuando se produce alguna existen normas para castigarlas.

Todo es mejorable, pero todo lo dicho es conocido en España y en el mundo, se protege a la mujer principalmente porque es la desprotegida y la que sufre esa violencia, el problema no son las mujeres y lo que faltaba ahora en España es que algunos quieran retroceder lo andado.

El señor Casado empezó con mal pie su visita Navideña a estos lares y necesita mejorar y mucho.