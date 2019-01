Vistes para la ocasión. Abanico en mano izquierda. Mentón altivo. El pintor se esfuerza por captar el momento, el gesto, el genio y figura de Doña Rosa (Rosita) Gutiérrez. Y todo esfuerzo es recompensado, aunque probablemente no de la manera que esperas. No te ha hecho más joven. No te ha hecho más hermosa, pero ha plasmado el sentir de tu mirada. Mirada de nostalgia. Nostalgia de otros tiempos. Miras otros cuerpos. Otros cuerpos y otras caras. Caras limpias de marcas. Marcas que el tiempo regala.

Antes otras te miraban. Miraban y envidiaban. Envidiaban tu mirada, con mirada de nostalgia.