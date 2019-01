Ábalos: "El tren extremeño es una prioridad para el ministerio"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, asegura en el Foro de SER Navarra, que el tren de Extremadura es una prioridad para el ministerio. Asegura que no se puede consolidar esta imagen dentro del imaginario del país.

Ábalos incide en que no se puede hacer un proyecto nacional sacrificando el futuro de una de las regiones, ya que es necesario equilibrar y priorizar.

También lanzaba un mensaje al líder de los populares extremeños, José Antonio Monago. El ministro de Fomento dice que no entiende como a estas alturas este dirigente puede decir que está cambiando las inversiones del ferrocarril extremeño y se las está llevando al corredor del Mediterráneo. Ábalos dice que le parece mentira que alguien crea que se pueden mover partidas así como así, de una inversión a otra.

En este foro de la SER decía que lo de Extremadura es el colapso de una mala visión del país, donde se han priorizado determinadas políticas y se han hecho apuestas exageradas por la Alta Velocidad, cuando las líneas convenciones que es realmente lo que mueve a las personas en el día a día se han abandonado.

Por último, ha destacado que al Gobierno le gustaría que Extremadura tuviese el tren que reclama, pero tanto los convoyes como las vías (que están sin electrificar), con un material propulsado que además no de dispone de mejores porque no existen para este tipo de vías, ya que no se han invertido lo suficiente en material rodante, sino más bien se ha desinvertido.