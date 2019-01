Hila se postula como candidato a la alcaldía de Palma con "ilusión y fuerza"

El regidor socialista, José Hila, se postula como candidato a la alcaldía de Palma en las próximas elecciones de mayo. Deja claro que se necesitan ocho años para continuar con las políticas de cambio impulsadas durante esta legislatura.

Hila ha presentado su precandidatura, con ilusión y mucha fuerza, acompañado de una treintena de militantes socialistas, regidores en Cort, miembros del Consell de Mallorca y del Govern. El que fuera primer edil durante los dos primeros años de mandato en Cort quiere continuar al frente de la política porque dice que no basta una sola legislatura.

De momento, este jueves, Hila tan solo ha anunciado que da un paso adelante, pero no ha querido desvelar las personas que le acompañarán. Defiende que no ha presentado su candidatura solo, sino bien acompañado. Presume además de que el PSIB cuenta con mucha gente preparada y que no cabe toda en las listas.