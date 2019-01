El miedo de ser enfermera

“En urgencias en el ‘Severo Ochoa’, en el turno de noche uno de mis pacientes estaba acompañado por siete familiares. Les dije que solo podía quedarse uno, me dijeron que no se iban y avise a seguridad. No se lo tomaron bien. Me escupieron y empezaron a darme puñetazos”, así nos ha explicado Cristina Díaz, enfermera del Hospital ‘Severo Ochoa’ de Leganés la agresión que sufrió en 2014. La Policía les detuvo, se les condenó a una multa de 50 euros, que no cumplieron por ser insolventes, y encima se les tiene que encontrar cada día, e incluso atender, ya que la jueza no aceptó una orden de alejamiento con ellos.

Raúl del Olmo, Cristina Díaz y Mar Gasco en los estudios de nuestra emisora. / SER Madrid Sur

Para intentar evitar estas situaciones, saber cómo actuar si se producen y cuál es el marco legal que protege a médicos y enfermeros el centro hospitalario ha impartido a más de medio centenar de ellos un curso. “La parte de defensa personal no la consideramos la más importante”, confiesa Raúl del Olmo, supervisor de formación continuada, docencia, investigación y desarrollo del ‘Severo Ochoa’. “No te enseñan a golpear, te enseñan a contener y escapar”, nos cuenta Cristina. También desvela un cierto componente de género en estas agresiones.

Reconocen que “asumen como normales” los insultos y ni se llegan a denunciar y eso que el 70% de las agresiones a profesionales son verbales y del resto, físicas, solo se denuncia un 8%. 1.700 fueron en 2017, último año con datos cerrados. “No se denuncia por desconocimiento”, revela Mar Gasco, experta en Derecho sanitario, y recuerda que existen instrumentos para ello como el modelo de situaciones conflictivas.

“Los médicos y enfermeros no nos merecemos esto, trabajamos mucho por el paciente. Es un problema de educación”, concluye Cristina.