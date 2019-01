El Estado consigue "ahorrarse" más de 40 millones de euros en actualizar el IPC de mineros

Una sentencia de la Audiencia Nacional permite al Instituto para la Reestructuración de las cuencas mineras ahorrarse más de 42 millones de euros correspondientes a las 3.000 reclamaciones que presentaron los mineros exigiendo que se aplicase el incremento del IPC real correspondiente a los años 2011 y 2012.

Desde 2016 estaba reservada la cuantía, pero la Audiencia desestima el recurso el contencioso administrativo de los sindicatos apelando "a la austeridad", una argumentación que no comparten los sindicatos. Desde Fica-UGT, José Maestro, desconoce por qué se les intenta comparar con los funcionarios, a los que hace referencia el fallo judicial apelando a un supuesto agravio comparativo en alusión a la eliminación de esa actualización en esos años de crisis. "No comprendo cómo se están mezclando estas cuestiones máxime si se tiene en cuenta que a los mineros de las empresas públicas se les pagó después de conseguir una sentencia en el mismo sentido y de que el abogado del Estado no recurriese".

En el año 2012 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sentenciaba a favor de los ex-mineros, sin embargo el ministerio recurrió y el Tribunal Supremo, en el año 2014, anuló el fallo de la Audiencia Nacional declarando que la competencia para resolver la cuestión era de la jurisdicción contencioso-administrativa. Ahora, la Audiencia cierra la puerta en esta vía a la reclamación de los sindicatos cuyos servicios jurídicos estudian el modo de interponer recurso de casación.