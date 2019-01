Natxo: "Carles Gil estaría perfecto si llevase 4 o 5 goles"

La ausencia de Carles Gil en la convocatoria para Mallorca y las posibilidades que se le abren para abandonar el equipo en este mercado siguen dando que hablar. El entrenador del Deportivo, Natxo González no quiso profundizar en los motivos que lo llevaron a dejar en tierra al valenciano. “Carles Gil está bien. Es una decisión mía”, respondió de forma escueta. Sin embargo, sorprende su ausencia tras haber sido titular la semana pasada. El gol, que no ha conseguido el jugador, ha sido el principal motivo que ha hecho que no pueda disputar el último partido de la primera vuelta. “Somos exigentes con todos. Carles Gil estaría perfecto si llevase 4 o 5 goles. Ha dado un salto importante en esa posición. Empezó alejándose mucho del área. Creo que va creciendo, pero no ha encontrado el gol y es una posición que nos tiene que dar gol”, afirma.

En ese sentido, la responsabilidad en la zona del enganche será para Carlos Fernández, el segundo pichichi del equipo. El andaluz jugará por detrás de Quique y de Borja Valle en Mallorca. “Carlos es una opción para la mediapunta. Nos puede dar lo que pedimos. Es para enganchar con ella. Nos cierran mucho esas líneas y tiene que correr el espacio, tiene potencia en la llegada. Es un perfil de más presencia, contundencia en los últimos metros”, defendió. Su presencia dará un matiz al rombo, que se parecerá más a un 4-3-3.

Sobre la mala racha de resultados que encadena el equipo, que sólo ha ganado un duelo de los últimos 5, el entrenador quiso aclarar que no está excesivamente preocupado por la dinámica, ya que ante el Lugo tan sólo faltó acierto. “Hay bajadas de rendimiento. Pero desde mi posición sólo puedo transmitir tranquilidad”, explicó el míster. “No entiendo que hayan vendió mal dadas. Esto es la normalidad. El porcentaje de puntos ha bajado”, continuó. Sobre las críticas que está recibiendo el equipo, González espera que eso no afecte al vestuario y alerta del riesgo que eso puede suponer. “Cuidado el daño que nos puede hacer de puertas hacia dentro”, afirmó Natxo. El balance para el míster de lo andado hasta ahora por su equipo no puede ser mejor. “Hubiese hecho palmas con las orejas. Si me lo dicen a principios de temporada”.