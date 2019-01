Vicente Moreno: "El Depor es el mejor equipo de la categoría"

El Deportivo será el tercer y último descendido de Primera que visite Palma en la primera vuelta que echa el telón este fin de semana. Los gallegos solo han perdido dos veces como visitantes y acumulan cinco empates de sus seis últimos desplazamientos, aunque en el más reciente sufrió una sonora goleada 3-0 en el Ramón de Carranza de Cádiz.

Para el entrenador del Real Mallorca, Vicente Moreno, no hay duda de que mañana, a las 20:30h, en Son Moix, se enfrentarán al mejo rival de la categoría: "Para mí es el mejor equipo por plantilla y forma de jugar y si mezclamos las dos cosas la mezcla es explosiva".

Un punto necesita el Mallorca para cerrar la mejor primera vuelta en Segunda desde que descendió en 2013. Los 30 que lleva ahora son los mismos que sumó el equipo que dirigía José Luis Oltra en el curso 2013-14, pero con un partido más.

El técnico valenciano no ha querido hablar de su futuro. Tal y como avanzó Diario de Mallorca, el contrato del entrenador finaliza en 2020 y no este mes de junio, aunque Moreno considera que "lo importante es el presente y no mi futuro. No volveré a hablar de ello".

Pese a la derrota el pasado fin de semana 2-0 contra el Almería, el técnico es contundente al afirmar que el equipo no tiene un bajón físico. "Hay datos objetivos que nos dicen que corrimos más que el Almería, pero en el fútbol hay más cosas que lo físico. Los datos objetivos dicen que estamos similar al resto de temporada. Estamos a nivel físico el segundo mejor equipo de la categoría" afirma el valenciano.

Por último ha evitado a hablar de nombres propios del mercado como el de Mario Suárez, que ha salido estos días a la palestra. "No voy a hablar de jugadores concretos que son hipótesis y que pueden venir o no" afirma el míster del Real Mallorca.