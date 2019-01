Alonso: "A mí me hace falta ganar"

El Iberojet Palma ya cuenta con un nuevo escolta en su plantilla. Es el letón Kristaps Gluditis, que viene procedente del Prat tras desvincularse del club de forma amistosa. Será uno más en el partido del domingo a las 17:00 en Son Moix.

Se trata del primer fichaje del club tras la salida de Jonathan Jeanne. El entrenador Félix Alonso ha hablado del fichaje: "Es una situación que no esperábamos la de fichar a Gluditis, sin embargo, fue una gran oportunidad que el mercado nos ofreció. Es un jugador de muchísimo talento, no solo es un gran tirador, defensivamente tiene capacidad y puede aportar. Creo que es un jugador de enorme recorrido y de mucho futuro. Viene en un momento muy importante para nosotros por la situación en la que nos encontrábamos. Esperemos que explote porque tiene talento".

A esta última salida se añade la nueva baja de Marcus Gilbert, que puede estar fuera de la cancha más de 3 semanas por lesión. Mikel Motos también podría ser baja a pesar de haberse entrenado en estos últimos días. Así lo ha comentando el entrenador Félix Alonso.

El encuentro ante el Castellón volverá a ser un nuevo reto para el Iberojet que viene de perder el último partido ante el Oviedo. Felix Alonso tendrá que hacer algunos reajustes para poder conseguir la victoria en casa. "Vamos a afrontar ese partido ante un rival que sabemos que en la clasificación está abajo. Llega con una racha de cuatro derrotas consecutivas, pero por plantilla creo que es un rival de una calidad superior. Siento mucho respeto por su entrenador, creo que ha hecho un trabajo extraordinario a lo largo de todos estos años en Castellón. Tienen jugadores de primer nivel en la competición. Va a ser un partido muy complejo. Intentaremos imponer el ritmo que más nos interesa".

En la rueda de prensa, también ha habido tiempo para actualizar la situación del presidente del club, Guillem Boscana tras ser sancionado por las polémicas declaraciones que realizó en noviembre: "Evidentemente, no estoy contento, no estoy a gusto con esta situación. Se hicieron unas alegaciones que aún no han contestado. Asumiremos las responsabilidades. Para mí, el día 6 de noviembre está borrado del mapa".