Orain Bai habla de la "expresidenta" Aznárez

El parlamentario de Orain Bai Rubén Velasco ha considerado que Ainhoa Aznárez es "expresidenta" del Parlamento de Navarra ya que el "Reglamento es clarísimo y dejar de pertenecer al grupo parlamentario implica el cese de su condición de presidenta".

Velasco ha manifestado que son "rigurosamente falsas" las palabras de Aznárez este jueves de que "Podemos accedió a la Presidencia del Parlamento como parte del acuerdo programático" ya que "el acuerdo programático nada tiene que ver con puestos de ningún tipo.

Ha defendido Velasco que "el Reglamento es clarísimo, dejar de pertenecer al grupo parlamentario implica el cese en su condición de presidenta". "Así que se está haciendo un uso torticero de las instituciones, lo que contribuye a su desprestigio al seguir manteniendo la poltrona a esa parlamentaria", ha afirmado. Sobre si el pleno de este viernes tiene validez, el representante de Orain Bai ha comentado que "tendrán que ser los servicios jurídicos los que lo determinen".

Por su parte, el presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha manifestado que han presentado el recurso a la Junta de Portavoces por la decisión de no darse por enterada de las expulsiones del grupo Podemos-Orain Bai "ante la utilización de la institución por la presidenta del Parlamento". "Ocurre que 4 parlamentarios de Podemos-Orain Bai han expulsado a 3 parlamentarios, es público y notorio y la Mesa del Parlamento toma un acuerdo no dándose por enterada", ha criticado. Según ha añadido, "eso no tiene ningún sentido y es perfectamente recurrible".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado, sobre este asunto, que están a la espera del informe jurídico encargado el martes. La socialista María Chivite ha criticado que la Mesa adoptara este martes una decisión "en contra del criterio de la Junta de Portavoces".

Pleno legal

cadena SER

Reacciones en un día de celebración de Pleno. Y con el debate de la Reforma del Mapa Local sobre la mesa la presidenta del Parlamento volvía al hemiciclo tras estar ausente durante las preguntas al Gobierno. El letrado mayor ha remitido el siguiente escrito a los grupos para avalar la legalidad del pleno.

Los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra han emitido una nota-informe en la que concluyen que, mientras los órganos competentes de la Cámara no adopten una decisión en relación al escrito de expulsión del grupo presentado por el parlamentario de Orain Bai Carlos Couso y la solicitud de desestimación del mismo presentada por los parlamentarios de Podemos Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez, la Presidencia de la Cámara "no se ve afectada en el ejercicio de su cargo".