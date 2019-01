El pueblo sevillano de Casariche ha vivido sus días más tensos. Tras varios robos por parte de una serie de ladrones, los habitantes del municipio intentaron linchar a uno de ellos cuando se encontraba dentro del coche policial.

Fue la madrugada del Lunes cuando la Guardia Civil detuvo a un varón de nacionalidad rumana que había sido sorprendido cuando se encontraba en el interior de una vivienda de la localidad perpetrando un robo junto a otro compatriota, que logró huir antes de ser arrestado por los agentes.

Claro… Aquí el problema está en la nacionalidad de los delincuentes, que subliminalmente manchan el buen nombre de todos los rumanos honrados, que viven en Andalucía. Por eso hemos invitado a Gabriela Stan, la Presidenta de la Federación de Asociaciones de Rumanos en Andalucía, que nos acompañe unos minutos. Tras su emisión al mediodía del sábado, puedes escuchar el programa en la sección A la Carta de nuestra página web.

Los consejos de Max

Nuestro Abogado especialista en Inmigración, Max Adam, reflexiona sobre la actitud el nuevo gobierno andaluz ante el fenómeno migratorio y las propuestas de Vox en relación a los extranjeros en situación de ilegalidad...

El médico tropical

Manolo Contreras, Médico, especialista en Urología, en Emergencias y Catástrofes y Medicina Tropical; Coordinador General de la Fundación Madrazo, cooperante migrante.

Declaración de intenciones

Se trata de intentar aclarar científicamente términos y conceptos sanitarios que tienen que ver con la migración, tanto desde el punto de vista personal, como de la Salud Internacional.

Asesorar desde qué hacer cuando sufrimos diferentes síntomas y signos, para poder dirigir al sistema de salud que diagnostique y trate una enfermedad concreta, hasta poner cabeza y ciencia a las noticias con desconocimiento de la realidad y que alarman sin motivo a la población en general (tipo ébola, dengue, TBC, SIDA, paludismo, etc)

En principio debemos tener muy claro, que el estado de salud de una persona o una colectividad, depende de su nivel económico y social, estando la mayoría de las enfermedades tropicales vinculadas al estatus de pobreza, falta de recursos y acceso limitado al sistema de salud.

Nos interesa aclarar la terminología sanitaria, para ubicarnos en un marco conceptual de entendimiento.

¿A qué llamamos Salud internacional? ¿Enfermedades tropicales? ¿Enfermedades importadas? ¿Enfermedades emergentes? ¿Medicina de Inmigración?

SALUD INTERNACIONAL: Es la Salud Pública a nivel mundial, dando indicaciones sanitarias ante un mundo globalizado. La Salud Internacional se nutre de Enfermedades tropicales, enfermedades emergentes, consejos sanitarios a viajeros internacionales, geografía médica, medicina de inmigración y enfermedades importadas

ENFERMEDADES TROPICALES: son en su mayoría enfermedades infecciosas que son prevalentes en regiones tropicales y subtropicales del planeta, (es decir, en América, desde la mitad de México al norte de Chile y Argentina, en África, desde el Sahel hasta Sudáfrica, en Asia, mitad sur de India, Indochina, Filipinas, Indonesia, etc) normalmente necesitan un vector para transmitirse, es decir, un transportista, que suele ser un mosquito, mosca o arácnidos (como garrapatas) Normalmente en zonas no tropicales, suele existir una estación fría, con lo que obliga a hibernar a los vectores, siendo menor o nula, la incidencia de estas enfermedades en estos territorios (como España y resto de Europa) Estos vectores, pueden transportar a los causantes reales de las enfermedades, como virus, bacteria y parásitos. Al picar la piel del humano, se transmite al torrente sanguíneo, produciendo la enfermedad, como ejemplos: de Virus: Dengue, Ébola, Chikungunya; de bacterias: TBC, Lepra, Ùlcera de Buruli; de Parásitos: Paludismo, Tripanosomiasis africana (enfermedad del sueño), Leishmaniasis, Esquistosomiasis, Enfermedad de Chagas, Filariasis, Oncocercosis (ceguera de río), Sarna, etc.

ENFERMEDADES IMPORTADAS: Son las enfermedades adquiridas en un país y que se diagnostican posteriormente en otro en el que no es común o ni existe esta enfermedad. Esto se da normalmente entre comerciantes, marineros, religiosos, turistas, adopciones internacionales y sobretodo, cooperantes. Por ejemplo, él no lo sabe aún, Miguel, que se va a venir con nosotros a Congo 15 dias en febrero, resulta que le pica por la noche la mosquita anópheles, le inocula el parásito del paludismo, y vuelve a España, y a la semana empieza con fiebre y dolores articulares y cefaleas, y me llama y me lo cuenta, y tras una gota gruesa y frotis sanguíneoa, en mi microscopio, le diagnostico un paludismo. Eso es una enfermedad importada. Por cierto, no te preocupes, Miguel, que tenemos tratamiento eficaz para tu paludismo….

En programas sucesivos hablaremos de lo que creo puede interesar más tanto a migrantes que llegan como a migrantes que salen. A través de síntomas, podremos orientar los procederes en cada enfermedad y así su alivio y control. Fiebres, diarreas, tos, dolores, etc.

Hablaremos de consejos a viajeros, como Vacunaciones, tratamientos profilácticos, y métodos de protección.

Sones del Mundo… Antonio Vivaldi

Escuchamos el tercer movimiento del "Concierto para dos mandolinas" de Antonio Vivaldi, en la interpretación de la Estudiantina de la UCV (Universidad Central de Venezuela). Junto a las mandolinas podemos encontrar otros instrumentos de plectro como las bandolas (de mayor tamaño y, por ende, más graves), así como guitarras. Sonidos maravillosos para una época fría en muchos aspectos.