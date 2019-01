Mejorar el Cantábrico - Mediterráneo y la sustitución de los 'tamagochis', los compromisos de Fomento

El Corredor Cantábrico - Mediterráneo tiene que ser más ambicioso y para eso un coordinador se hará cargo de su revisión tras ser incluido este tramo de altas prestaciones en el programa Conecta Europa. Es uno de los anuncios de la reunión que ha mantenido este viernes el ministro de Fomento con el Gobierno de Aragón y representantes de ADIF y Renfe en Zaragoza.

El visto bueno ha abierto nuevas posibilidades a este corredor y hay que explorarlas, e "implica el interés de gobierno central" por esta infraestructura. Será el aragonés Juan Ángel Mairal el que lo coordine, aunque todavía es pronto para plantear cómo va a ser esa revisión. José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ha indicado que él será el que trace el plan de trabajo. "Es un nombramiento dentro de Renfe, forma parte del grupo de Fomento pero la propuesta surge también en Aragón y hemos buscado la sintonía entre un gobierno y otro".

Mientras, va a continuar la inversión en esta línea para suprimir las limitaciones de velocidad y otras carencias de la línea Zaragoza - Teruel - Sagunto. Otro de los compromisos es cambiar los denominados 'tamagochis' de este tramo y que tantos problemas están generando desde hace años a sus usuarios. Su licitación será en abril para que su sustitución sea "lo antes posible". Se buscará que sean "unidades ya operativas en el mercado", es decir, que no haya que esperar a su construcción. En este sentido, ha lamentado Ábalos que desde 2007 no haya habido ninguna licitación de compra de material de Renfe.

La línea del Canfranc

Para el presidente de Aragón, Javier Lambán, la reunión ha sido "productiva". En torno al mes de marzo, el Gobierno de Aragon ha pedido que se reúna el cuatripartito (los gobiernos de Nueva Aquitania y Aragón y los gobiernos centrales de España y Francia) para la reapertura del Canfranc para "revisar y analizar los trabajos que se están realizando de redacción de los proyectos entre Zaragoza y Canfranc y entre la parte francesa del túnel y Bedous", y también para "plantear la posibilidad de que con fondos sobrantes de Conecta Europa se pudiera acceder a financiación nueva para los proyectos del propio túnel".

Y sobre carreteras...

También se ha hablado de carreteras. Las obras en el Alto Aragón siguen a buen ritmo y es posible que se licite el tramo entre Fuentes de Ebro y El Burgo este año. Además, continuarán los trabajos previos para la redacción del proyecto del desdoblamiento hasta Valdealgorfa. En la ribera baja, el desdoblamiento del tramo Figueruelas-Gallur concluirá en 2020, y en 2021 el tramo Gallur-Mallén.

Está pendiente en 2019 la adjudicación de las obras de la variante de Alcorisa (Teruel), sacar a información pública la mejora del tramo Villastar-Teruel de la N-330 y trabajar, en la medida de las posibilidades, en la vía de alta capacidad entre Teruel y Cuenca.

El ministro ha reafirmado en su voluntad política de liberalizar las autopistas cuya concesión finaliza en esta legislatura, caso en el que no se encuentran ni la AP-68 ni la AP-2, aunque se ha mostrado abierto a estudiar la posibilidad de incrementar las bonificaciones mientras se cumple el plazo de las concesiones de ambas autopistas.

A la espera de los PGE

Ahora bien, muchos de estos anuncios dependen de si salen adelante los Presupuestos Generales de Estado, que ha aprobado el último Consejo de Ministros, y que se presentan la semana que viene. Ábalos no ha querido adelantar otros proyectos incluidos en estas cuentas pero sí ha asegurado que, en materia ferroviaria, Aragón "va a mejorar bastante" y que Fomento "algo va a incrementar su dotación para Aragón".

En este sentido, "si uno piensa en el país, en España y en sus necesidades es muy difícil oponerse a estos presupuestos, y muchos responsables territoriales van a tener muy difícil explicar por qué no quieren atender a estas demandas que todos los días nos están planteando, y si yo voy al Congreso o al Senado a interpelaciones y a preguntas, y he ido recogiendo todas esas demandas, no podré entender que ahora me digan que no".