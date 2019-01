Albert Oliver: "Debe ser un buen partido para mejorar e intentar ganar"

BASKONIA | “Creo que la primera parte fue buena, pero tal como jugamos deberíamos habernos ido con una mayor ventaja al descanso, pero no lo supimos aprovechar porque tuvimos muchas pérdidas en el segundo cuarto. En la segunda parte cuando empezamos a fallar en ataque, nos costó y al final no jugamos como queríamos. El final del partido no fue bueno, pero ya toca pensar solo en el siguiente partido ante Valencia Basket”.

ROMPER LA RACHA EN VALENCIA | “El partido es muy complicado, vienen de jugar muy bien a pesar de haber perdido el último encuentro ante Joventut porque venían de una racha larga de victorias en Liga Endesa y Eurocup. Para nosotros es un campo que se nos da bastante mal, a pesar que el año pasado les vencimos en el Playoff, pero en los últimos años no solemos ganar allí. Debe ser un buen partido para mejorar e intentar ganar. Ahora mismo estamos en una situación donde solo nos vale la victoria y es lo que queremos”.

LOS PELIGROS | “Tienen un juego interior muy fuerte, están de dulce, sobre todo Will Thomas que está jugando muy bien. Si estamos defendiendo ese juego interior, tendremos opciones de ganar el partido. Tenemos que hacer un partido en general muy bueno todo el equipo. Tienen peligro también por fuera y sus bases son muy buenos, que son capaces de defender, anotar y asistir. Debemos hacer un partido parecido como ante el Real Madrid, si jugamos así o como la primera parte de ayer, tenemos muchas opciones de ganar