Decenas de miles de personas, unas 70.000 según la Policía Municipal, se han manifestado en Bilbao para pedir cambiar la política penitenciaria que se aplica a los reclusos de ETA.

La habitual manifestación de enero, organizada por Sare bajo el lema "Orain Presoak" (Ahora los presos), ha contado este año con la adhesión de EH Bildu, Podemos Euskadi y Ezker Anitza-IU, además de formaciones independentistas catalanas como ERC y la CUP, y el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT junto a los habituales de LAB y ELA.

La marcha estuvo encabezada por dos pancartas con el lema de la manifestación, la primera portada por familiares de presos de ETA y en la segunda con miembros de Sare, la pareja del político catalán preso Quim Forn, el filósofo Javier Sádaba y la expresa etarra cuyo hijo fue agredido por su padre Sara Marjarena.

En la movilización participaron los líderes de los partidos de EH Bildu, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá; y la parlamentaria de la CUP Natalia Sánchez, entre otros.

El PNV como partido no ha apoyado el acto y no se ha visto a ningún dirigente o cargo público de la formación en lugares destacados.

La manifestación recorría durante un hora el centro de Bilbao, desde la plaza de La Casilla hasta el Ayuntamiento, donde Sádaba leía el manifiesto del acto. En la localidad vascofrancesa de Baiona se celebró a la misma hora otra manifestación similar, aunque con menor asistencia.

El portavoz de Sare Joseba Azkarraga declaró durante la marcha que se trata de una reivindicación de "derechos humanos" y que es una manifestación de "decenas y decenas de miles de personas" que "al margen de ideologías quieren avanzar hacia escenarios de convivencia y de paz, sin olvidar pero sin odiar".

Azkarraga instaba al Gobierno a que "hable con quien quiera, con las fuerzas de derecha o con las asociaciones de víctimas, pero que no olvide que aquí también hay una parte importante de la sociedad vasca que tiene algo que decir y que solo quiere una paz real, la reconciliación y la resolución de un conflicto que dura décadas y décadas y que no podrá solucionarse hasta que las cárceles no vayan vaciándose".

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sostenía que "la convivencia democrática exige que todos los presos, los deportados y refugiados vuelvan a casa, no contra nadie, sino para construir una convivencia realmente democrática. Es de sentido común y sería una aportación a la paz y la convivencia".

Otegi insistió en que el exministro del PP Eduardo Zaplana "como preso con una enfermedad incurable tiene que estar en la calle y con su familia, pero con la misma rotundidad todos los presos políticos vascos enfermos tienen que estar con su familias y también los que tienen una cierta edad y la dispersión tiene que acabar".

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, afirmó que la dispersión "solo se justifica por la venganza" y criticó que el Gobierno socialista "hace lo mismo que hacía el PP".

"Es un problema muy grave y una parte importante de la sociedad española ante lo que ocurre en Euskal Herria y en Catalunya, por desgracia, opta por ponerse de perfil y no entienden que al final ellos también lo pagarán" porque la democracia española, que "es de poca calidad", está "en peligro", añadía.