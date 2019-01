Nueva concentración por las pensiones

La asociación de jubilados y pensionistas del Campo de Gibraltar realiza una nueva convocatoria para la movilización de los ciudadanos en defensa de las pensiones. Será este lunes, 14 de enero, en la Plaza Alta de Algeciras a las 12 del mediodía. Lo anunciaban en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar Javier Melgar y Juan Lozano, miembros de la asociación convocante.

Lozano nos comentaba que "quienes estamos en esta asociación no hablamos de política y no queremos estar pendientes del gobierno que entre o que salga, a nosotros nos preocupan las pensiones y que estas se garanticen". Recordaba además que, en 10 años, las pensiones han subido un 2,5 %, cuando el IPC ha subido mucho más, por lo que los pensionistas no han visto revalorizados sus ingresos.

Javier Melgar espera que la ciudadanía acuda a esta concentración pues no es solo un problema de quienes están cobrando sus pensiones si de quienes las van a cobrer en un futuro. "El gran problema de verdad es de la juventud fundamentalmente. Por eso hacemos un llamamiento a todos. No nos olvidemos que mientras más tarde se entra a trabajar menor es la pensión. La pelea de las pensiones es constante, lenta y no debemos abandonar, por eso necesitamos la ayuuda de todos"

La Asociación de jubilados y pensionistas del Campo de Gibraltar pone como ejemplo de lucha a sus colegas del País Vasco que no cesan en la lucha. Piden la concienciación de todos para reivindicar la solución a un grave problema,