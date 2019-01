Javier Fernández pide a Sánchez una tarifa eléctrica estable "rápido"

Javier Fernández liga la continuidad del empleo en Alcoa a que el Gobierno central establezca “de forma rápida”, ha dicho, algún mecanismo que ofrezca un precio estable por la energía a la industria electrointensiva. Lo ha dicho tras la conferencia que ha pronunciado en Oviedo, en el marco del Foro de la Nueva Economía. Según el presidente, esa es condición necesaria, tanto si Alcoa continúa o cede el testigo a otra alternativa.

El presidente asturiano dice que el Gobierno central está interviniendo en Alcoa, pero, al mismo tiempo, ha sido claro en la urgencia de la medida que debe determinar la continuidad de la actividad y del empleo: un mecanismo que dé estabilidad a los precios de la energía. Recordó que se ha hecho en otros países, como Francia o Alemania, mediante vías como peajes más baratos, primas a las renovables o subastas. Es algo que Javier Fernández afirmó que "esa fórmula debe plantearse con la mayor rapidez en España, es indispensable para ofrecer una alternativa a los trabajadores que suponga la continuidad de sus empleos". Se mostró prudente respecto a la posibilidad de que haya relevo para Alcoa, aunque sí dejó entrever que existen alternativas.

Pero las incertidumbres sobre el modelo energético van más allá de un asunto puntual en una empresa. Está convencido de que las renovables no están en condiciones de cubrir la demanda ante un cierre anticipado de las térmicas: hace falta tiempo, por lo que "no hay que fijar límites", dice el presidente, que pidió "prudencia" con una transición energética lo más gradual posible. Javier Fernández recordó que las energías renovables no son capaces de garantizar la estabilidad del suministro ante el cierre de las térmicas, a pesar de que "el agua y el viento son necesarios para contribuir cada vez más a la generación eléctrica".

Otro de los factores que lastran la competitividad de Asturias es el precio de los peajes a Madrid, tanto del Huerna como del Guadarrama. Javier Fernández fue preguntado sobre la posibilidad de que el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pueda suprimir el peja del Huerna vigente hasta 2050. El presidente no pudo ser más rotundo en su respuesta: "No", dijo, "no tengo esa expectativa". Según explicó, la supresión de los peajes del Huerna y Guadarrama, que el Gobierno de Aznar deicidió prorrogar hasta 2050, "supondría unas cantidades que no puede abordar ningún Gobierno ahora. Dentro de 10 o 15 años, es probable, pero ahora prefiero no generar falsas expectativas", recalcó.