El Ayuntamiento exige a Fomento que "selle" el soterramiento de las vías en Zorroza

El concejal de Obras y Servicios, Asier Abaunza, prefiere ser optimista aunque ha exigido al ministerio de Fomento que pase de las palabras a los hechos, después de que el sábado el ministro de Fomento, de visita en Bilbao, anunciase la licitación del estudio para soterrar las vías del tren a su paso por el barrio de Zorroza.

Abaunza ha explicado que ese documento se redactó en colaboración con los vecinos, en el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y con base en otros informes elaborados previamente por Madrid. En él se recogen las fases de licitación y ejecución del proyecto, además de la financiación compartida de las obras entre ambas administraciones.

"Todavía no hemos recibido respuesta", ha reiterado Abaunza para, a renglón seguido, exigir que "no solo se encargue el estudio, sino que se firme y rubrique ese compromiso" para que el proyecto no quede sometido a los vaivenes de la política en Madrid. Tras criticar que "no es el procedimiento más ortoxo", el concejal entiende que "hay voluntad en la buena dirección" pero necesita certezas. Por eso, esta semana se va a poner en contacto con la presidenta de Adif.

El concejal de Obras y Servicios, Asier Abaunza, ha hecho estas declaraciones en la presentación de las obras enmarcadas en el Auzokide plana para mejorar un tramo del entorno de Autonomía y un tramo de Zabalbide, el más próximo a Uribarri.

50 años de la asociación de vecinos de Zorroza Zorroza es de Bilbao más que otros barrios como Indautxu o Rekalde

En el entorno de Autonomía, que reconocía Abaunza "demanda mejoras", entre Gordoniz, Labayru y Calixto Díez se va a ampliar la plazuela -que pasará de 1000 a 2300 metros cuadrados-, creando un "corredor peatonal". Para ello se va a eliminar la gasolinera, una de las últimas que quedan en la trama urbana de la villa, junto con la de la plaza Ernesto Erkoreka y en Juan de Garay. El consistorio tendrá que indemnizar a los propietarios pero han explicado que no es muy cuantiosa porque no están sujetas a una concesión convencional. Las obras empezarán en mayo con un importe de 880.000 euros.

En Zabalbide, en la subida hacia Arabella (entre los números 106 y 112) se van a ampliar las aceras de uno a cuatro metros, "mordiendo" parte al tramo sin edificios. El proyecto incluirá una rotonda para mejorar los giros hacia Zurbaran y Arabella pero está sujeta a los trámites del proyecto de urbanización para levantar una residencia de ancianos