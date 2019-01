Mäbu : 'se comparte mucha música por internet, pero falta cultura de pagar la entrada para ir a un concierto'

El próximo 1 de febrero en el Teatro Barceló actúa Mäbu , el dúo madrileño compuesto por María Blanco y Txarlie Solano . Ambos están de gira por toda España con el fin de presentar su último discp : Décimo. Los dos artistas llevan trabajando diez años en la música, de ahí la el título del disco en el que han colaborado artistas de la talla de Rayden, Rozalén, o Marlango.

María Blanco, vocalista del dúo, e hija de Sergio Blanco y Estíbaliz Uranga cuenta que cuando comenzó no quería que se conocieran sus datos familiares : 'me daba vergüenza y quería que se me conociera por mí misma. Ahora diez años después y encima con una colaboración con mi madre en el disco, está bastante claro'.