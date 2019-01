El Lorca Deportiva abre brecha por el 'play-off' y el Yeclano se va a diez puntos

El inicio de la segunda vuelta ha dejado dos grandes triunfadores sobre el resto. Por un lado, el líder, el Yeclano Deportivo, que tiró de oficio para vencer en casa al Minerva de Salva Fernández. Los de Sandroni, sin el brillo ni la fluidez de otras ocasiones, tuvieron que esperar a abrir la lata a finales de la primera mitad cuando Vaquero, el de siempre, adelantó a los suyos. Alayeto tras la reanudación cerró el marcador en un día más en la oficina. Los azulgranas ya se marchan a diez puntos de sus principales perseguidores.

El otro beneficiado de la jornada fue el Lorca Deportiva que venció por la mínima al Real Murcia Imperial en una semana, de nuevo, muy agitada en el equipo de Sergio Sánchez. Llegaron jugadores, otros se han marchado, pero la dinámica no se ha movido, eso sí, no sin sufrimiento. Antoñito anotó pronto, a los siete minutos pero los lorquinos no supieron matar el encuentro que estuvo abierto hasta el final. Los tres puntos se quedaron en casa y se abre hueco con los perseguidores al tiempo que se aprieta el espacio de los equipos que figuran en play-off.

El Mar Menor comenzó la segunda vuelta 'constipado'. Los de Palomeque se la pegaron en casa ante un valiente La Unión Atlético que, gracias a un espectacular Ketchu que firmó un doblete, tumbó el tanto inicial de Momprevil. Los de San Javier cayeron en casa por segunda vez desde que lo hiciera en la segunda jornada ante el Lorca FC. Éstos, por su parte, sacaron un valioso punto del Municipal de Churra. Empate a cero en un encuentro prolífico en ocasiones pero escasísimo en puntería. El punto, sin embargo, le vale a los de Adrián Hernández para adelantar de nuevo al Mar Menor.

Otra victoria importante fue la del Atlético Pulpileño, que poco a poco, se va acercando a la zona alta de la tabla, concretamente, en la octava plaza. Los de Sebas López no fallaron en casa ante el Muleño pero tuvo que sufrir para sumar esos tres puntos que los aseguró el gol de Óscar a quince del final. El Juan Cayuela de Totana volvió a ser fuerte después de cinco jornadas sin hacerlo. Un doblete de Omar fue suficiente para frenar a Los Garres que 'amenazaba' con volver a la quinta plaza. Ahora tendrán que conformarse con caer a la décima, solo una por encima de los totaneros que están a ocho del play-off.

Destacado también el triunfo del Cieza en casa frente al Algar en el duelo de necesidades que se apuntaron los de Calata. Outmané volvió a hacer milagros y con su doblete hizo inútil el tanto de Alejandro. Los cartageneros son el nuevo colista y los ciezanos se colocan a tres de la salvación que la ostenta el Imperial con 23 puntos. Por último, el Castillo de Huércal Overa truncó su serie de buenos resultados cayendo en casa ante el Mazarrón desaprovechando una ventaja inicial de 2-0 que los costeros remontaron definitivamente con el 2-3 y 2-4 en el 88 y ya en el descuento respectivamente. Los almerienses entierran así prácticamente sus opciones de play-off.

LOS TÍTULOS

La estrella de la jornada: Outmané, del CD Cieza, ya no por su doblete sino por anotar 5 goles en los últimos cuatro partidos que le han dado una vida extra al CD Cieza en su peor momento

La sorpresa: La Unión Atlético, que tomó el Pitín frenando la progresión del Mar Menor que vio como se alejaba el Yeclano y se le echó encima el Churra y Lorca.

La decepción: El Castillo de Huércal Overa, que había creado una buena inercia y la desperdició en casa ante el Mazarrón cuando se puso incluso 2-0 en el marcador.

El triunfador: No es otro que el Yeclano Deportivo, que ya tiene un colchón de 10 puntos sobre sus perseguidores más inmediatos y ya huele a campeón.

LOS RESULTADOS

Estudiantes 2-0 UCAM B

Churra 0-0 Lorca FC

Cieza 2-1 Algar

Lorca Deportiva 1-0 Real Murcia B

Minera 1-1 CAP Ciudad de Murcia

Cartagena B 1-1 Águilas

Atlético Pulpileño 1-0 Muleño

Olímpico de Totana 2-0 Los Garres

Mar Menor 1-2 La Unión Atlético

Yeclano Deportivo 2-0 Minerva

El Castillo 2-4 Mazarrón