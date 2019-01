Juan Torres inicia el liderazgo de Izquierda Independiente con la dimisión de todos sus concejales en el ayuntamiento de Sanse

Hace solo unos días Rubén Holguera el portavoz y candidato durante las últimas dos décadas del partido, anunciaba su dimisión como concejalpara dejar espacio al nuevo cabeza de lista para las municipales de mayo, Juan Torres. Torres fue elegido en unas primarias en las que se enfrentó y derrotó a la número 2 del partido y también actual concejala, Belén Ochoa.

Cuando ni siquiera se ha hecho el trámite administrativo – son necesarios un pleno en el que se presente la renuncia y otro de asignación de los nuevos ediles – la falta de unión entre los dos concejales y el nuevo candidato se ha hecho evidente. El pasado viernes 11 de enero, Belén Ochoa y Miguel Ángel Fernández presentaban su dimisión.

Ambos han explicado en SER Madrid Norte, que cuando uno no cree o no esta comprometido con un proyecto, “debe irse”, ni Ochoa ni Fernández se sienten identificados en como se está manejando el partido con unas“formas democráticas con las que no están de acuerdo”. Mientras Fernández ha afirmado que se ha ido también del partido, Ochoa ha señalado que no se trata de la designación del portavoz, “es un tema de formas” y ha reconocido que ha echado de menos diálogo y debate antes de tomar decisiones.

En un comunicado oficial del partido se agradece a ambos el respeto a la militancia y la labor de ambos a los largo de estos años, y se anuncia que en breve se anunciarán los nombres de los nuevos ediles para un equipo “que estará liderado por Juan Torres”.

En la lista de Izquierda Independiente en las elecciones de 2015 después de Rubén Holguera, Belén Ochoa y Miguel Ángel Fernández, se encuentra Miryam Pérez – actual concejal no adscrita en el gobierno tras abandonar la formación – y el propio Juan Torres en el número 5. En los siguientes puestos están Carmen Palacios, Javier Taravilla, Raquel Jiménez, Víctor García, Laura Vallejo, Roberto Vegas, Carolina Díaz o el actor Pepe Viyuela en el número 13. Veremos quienes aceptan entrar en el grupo municipal para construir proyecto con Torres y sobre todo teniendo en cuenta que será solo para unos pocos meses antes del final de legislatura.

