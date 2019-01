Susana Domínguez: "El olmo singular de Pinto es una belleza y una joya"

Susana Domínguez Lerena es Ingeniera Forestal por la Universidad Politécnica de Madrid e Ingeniera de Montes por la Universidad de Valladolid. El amor por la naturaleza se lo inculcaron en casa, con salidas habituales al campo y una forma de entender y respetar el entorno que no solo determinó su carrera profesional, sino su pasión: los árboles. Ella misma reconoce que no sabe por qué, aunque tal vez tenga algo que ver que “un árbol me salvó de caerme por un barranco”. Y así, entrelazando la vida y su pasión, nació la ONG ‘Bosques sin fronteras’. Con esta organización, entre otras cosas, divulga y fomenta la protección de los llamados árboles singulares.

Domínguez es una mujer comprometida con la defensa del medioambiente que no dudó en arrancar un proyecto apasionante al que luego se han sumado otras personas y administraciones públicas con las que colabora.

En un trabajo para catalogar árboles singulares en nuestro país, ‘Bosques sin Fronteras’ ha recogido unos 3.700, entre ellos el olmo de casi trescientos años de Pinto. “Es un árbol muy importante” porque en la Comunidad de Madrid “nos estamos quedando prácticamente sin olmos, no habrá más allá de cinco o seis olmos singulares”. Es, dice, algo que ocurre en España y en el mundo. “Más de mil millones de olmos se han muerto por la grafiosis”. Por eso, Domínguez se maravilla con el ejemplar de Pinto. “Es una belleza y una joya. Un privilegio que Pinto pueda tenerlo”.

Ahora tienen en el horizonte dos premios, uno nacional, ‘Premio Árbol y Bosque del Año’, y otro a nivel europeo, ‘Tree of the year’. “El año pasado en el concurso europeo quedaron segundos los olmos de Cabeza de Buey en Badajoz”. Este año se presenta otro olmo, el de Navajas en Castellón. Proyectos que se suman a otros como el programa de viajes ‘Abraza tus árboles’ o el primer arboreto de clones de árboles singulares en la región. De todo, está al tanto esta mujer que compagina su trabajo en una empresa de arboricultura con el cuidado de la naturaleza.