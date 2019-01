Recelo de los socios del Botànic por cómo tratan los PGE a Alicante

Primeras reacciones a los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno presentó este lunes y que destinan 63 millones de euros más para la provincia que el año anterior. En lo político, críticas por la diferencia entre lo consignado para Alicante respecto a Valencia y Castellón que llegan incluso desde los socios del PSOE en el Pacte del Botànic.

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, denuncia la "brecha injustificable" en Alicante, ya que la provincia sigue por detrás de la media española y también de Valencia y Castellón.

Oltra advierte de que es "imprescindible mantener un equilibrio dentro de la propia Comunitat" y espera que en el trámite de enmiendas se corrija este desequilibrio.

Otras voces de Compromís como la diputada en Les Corts por Alicante, Mireia Mollà, cifran ese agravio en 200 millones de euros que faltan para inversiones en la provincia. Afirma Mollà que, de no incluirse en el trámite de enmiendas, se acometería una "injusticia gratuita" con Alicante, pues no hay motivos para que el Ejecutivo central no pueda incluirlos.

Lamenta Mollà, sobre todo, la falta de presupuesto para los estudios del Tren de la Costa o la conexión ferroviaria con el Aeropuerto debido al "peso importantísimo" que tiene Alicante en el ámbito turístico, con "uno de los aeropuertos más importantes de España".

No obstante, reconoce que "se ha avanzado" y espera que la voluntad de Pedro Sánchez sea "positiva".

Una estrategia de Puig y Sánchez contra Alicante

En el PP, y a falta de pronunciarse la dirección provincial, la crítica llega desde el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que también explota el discurso de la "discriminación y el agravio comparativo".

Habla incluso Barcala de "algo premeditado" por parte del Gobierno central y la Generalitat, y se pregunta si Ximo Puig y Pedro Sánchez tienen alguna estrategia para "castigar a la ciudad de Alicante".

Señala que las inversiones directas fundamentales -como la conexión ferroviaria con el Aeropuerto- y las indirectas -como el Tren de la Costa, más inversión para la conexión del Corredor Mediterráneo o la liberación del frente litoral de las vías- brillan por su ausencia y son "vitales para el desarrollo de la ciudad".

Presupuestos "miserables"

Desde Ciudadanos califican de "indignante" que el Gobierno deje sin fondos dos de las obras ferroviarias "clave para el desarrollo de la provincia": la conexión con el Aeropuerto y el Tren de la Costa.

La diputada en el Congreso, Marta Martín, afirma que, si se aprueban, serán los presupuestos "más miserables con Alicante".

El PSOE defiende las cuentas

Desde el PSOE defienden el "esfuerzo inversor del Gobierno" de Pedro Sánchez en la provincia.

El diputado en el Congreso por Alicante, Herick Campos, destaca, sobre todo, la inversión en cercanías, pero, además, pone el foco en otras medidas como la subida de las pensiones, ya que Alicante "es una de las provincias con las pensiones más bajas".

Críticas desde el empresariado

Al margen de las reacciones políticas, la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) califica los presupuestos de "irreales y políticos".

Su presidente Juan José Sellés se une también a las voces que denuncian que la provincia de Alicante "recibe muy por debajo" de lo que debería por población y más si tenemos en cuenta el peso que tiene el Turismo.

Lamenta que las cuentas no reflejen inversiones en líneas ferroviarias o la conexión por tren con el puerto y el aeropuerto. Y dice que "se pierde la credibilidad" cuando se prorrogan actuaciones como la de la autopista.

"Hay una distancia enorme entre administraciones" puntualiza el empresario y si compara con los presupuestos del año pasado, insiste en que hay que ver lo ejecutado, que "no se parece en nada" a lo que se aprobó.

Además, no ve claro que se garanticen los ingresos para garantizar las inversiones pertinentes y lamenta que "no hay claridad de que vayan a ser ejecutados".