Sobre los Presupuestos

No sé cómo se las va a apañar Ángel Víctor Torres para explicar que Pedro Sánchez haya necesitado quitar los tres millones de las escuelas para niños de cero a tres años. O los ocho millones que él mismo le había prometido a sus compadres del socialismo agrario, para reducir el sobrecoste de la desalación y extracción de agua para riego agrícola en pozos y galerías, más los treinta que no llegan del convenio de Obras Hidráulicas, los diez millones que se pierden para depuración o los ocho menos para ayudas del Plan Estratégico de Canarias en Agricultura, en el marco de PSOEI. Debe tener a sus amigos del campo muy pero que muy contentos. Y a los demás también: cómo explicar que se evaporan los dieciocho millones del plan contra la pobreza contemplado en el REF cuyas grandes ventajas aplaudimos todos, esos dieciocho millones para atender a los más necesitados, que desaparecen mientras los independentistas catalanes aprueban blindar económicamente a todos sus ex presidentes, los del tres por ciento incluido. ¿Cómo explicará Torres eso? Y cómo explicará los doce millones que no llegarán para servicios sociales básicos, tres para el barrio de Las Chumberas, más 152 -y medio- que han desaparecido para carreteras, además de los 42 millones del Plan de Empleo, destinados a la creación de Infraestructuras Educativas, aparte los dos millones que esperaban en Gáldar para remozar el Instituto de Educación Saulo Torón, o los cuatrocientos mil cochinos euros que había pedido el socialista palmero Anselmo Pestana, para actuaciones de mejora energética en su isla, o los cinco millones necesarios para llevar la banda ancha a donde ahora no llega. O los quince millones en rehabilitación de infraestructuras turísticas, los 18,5 millones para reindustrialización de zonas desfavorecidas (tres y medio para El Hierro), o los seis millones para regeneración de costas (la playa de Valleseco, entre ellas).

No quiero cansar, pero no me gustaría estar en el sitio donde está ahora Torres, y tener que explicar lo que no puede explicarse…