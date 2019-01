Marí Bosó dice que el PP ha elegido candidatos "sólidos y creíbles"

30 miembros del Partido Popular de Ibiza asisten este fin de semana a la Convención Nacional que se celebra en Madrid bajo el lema “España en Libertad”. Una cita que se ha bautizado como de “rearme ideológico” de la formación y a la que acude la delegación ibicenca con los deberes hechos tras haber nombrado a sus cabezas de cartel electorales a los Ayuntamientos y al Consell Insular. Su presidente, José Vicente Marí Bosó, que encabeza una de las candidaturas, dice que se ha completado un proceso que se inició en 2015, "con la reformulación del proyecto político".

Marí Bosó saca pecho por el hecho de que cinco de los seis números uno sean caras nuevas con relación a la foto electoral de los pasados comicios. Señala que se ha conseguido un equipo "renovado, sólido y creíble" que sabe de la complejidad de los problemas, pero que está cualificado para poder resolverlos, frente a la "parálisis y el lío" que según el líder de los populares han sido la tónica constante de los gobiernos de izquierdas.

El presidente del PP hace también una llamada al voto útil. Cuando más fragmentado parece que va a estar el voto de centro derecha en los comicios del próximo mes de mayo por la irrupción de otras formaciones como Ciudadanos, Proposta per Eivissa o Vox que concurrirán a los comicios de mayo, Marí Bosó dice que no es bueno "dividir ya que no podemos despistarnos" para que no se repita la historia de 2015.

Apunta directamente a formaciones "como el PI mallorquín que sacó 2.500 votos en Ibiza sin conseguir representación y favoreció gobiernos de izquierda en instituciones como el Consell Insular o el Ayuntamiento de Sant Antoni, con la presencia de alternativas radicales y ya hemos visto los resultados".

El PP tiene pendiente de elegir a su cabeza de cartel al Parlament Balear. El nombre que más suena como número uno es Antoni Costa, que fue director general de Presupuestos en el Govern Bauzá y que actualmente es vicesecretario de Estudios y Programas del PP en las islas. Asimismo Génova podría haber autorizado de forma "excepcional" que el candidato al Consell, Vicent Marí, pueda figurar como número tres en la isla, a pesar de que los estatutos dicen que solo se puede ocupar un cargo.