Errejón no descarta fichar una independiente de número dos

“Íñigo Errejón no quiere que Sol Sánchez – candidata de IU a la Comunidad- sea la número dos de su candidatura”. Ese fue el mensaje que transmitió a Izquierda Unida, Pedro Palacio, el ‘negociador’ de Íñigo Errejón en la Mesa Negociadora de las Confluencias Autonómicas, donde Podemos lleva semanas tratando de conseguir que IU se presente a las elecciones autonómicas de mayo bajo la marca de Podemos, como ya hicieron en Andalucía.

Según han confirmado a la SER varias personas presentes en la reunión que se celebró ayer, Palacio comunicó a los representantes de Izquierda Unida que Íñigo Errejón no quiere que Sol Sánchez ocupe ese puesto porque “prefiere a Clara Serra o a una persona externa, para ocupar ese puesto”. Varias fuentes de la formación morada aseguran que Errejón está dispuesto a fichar a una persona independiente de la sociedad civil para ocupar ese segundo puesto en las listas electorales que presentarán a las elecciones autonómicas de 2019 (ese nombramiento debería ser ratificado por el Consejo Ciudadano Autonómico). El entorno más próximo a Errejón asegura que “esa opción ahora mismo no está sobre la mesa”, pero no lo descartan en un futuro.

Otras fuentes presentes en la reunión que se celebró este martes aseguran que Pedro Palacio comunicó a IU que Errejón no quiere como número dos a Sol Sánchez "porque resta", una expresión que han desmentido otras personas presentes en esa mesa de negociación. Pedro Palacio lo niega. Y el propio equipo de Errejón asegura que "no es cierto" porque "su sintonía y afinidad" con Sol Sánchez es "total", de hecho, han compartido varios actos juntos, según recuerda desde su entorno más próximo.

La confluencia entre Podemos e Izquierda Unida sigue en el aire. Varias fuentes en Podemos lamentan que Errejón se ha "desentendido de las negociaciones con IU". La prueba, dicen, es que este pasado lunes ni siquiera se presentó en la reunión que habían convocado para sellar el preacuerdo con Izquierda Unida. Fue invitado, pero no se presentó, como si hicieron en cambio los dos representantes de Izquierda Unidad, Sol Sánchez y Mauricio Valiente. Su equipo defiende que Íñigo Errejón ha delegado esa gestión en personas de su máxima confianza como Loreto Arenillas o Pedro Palacio (el resto del equipo de negociación de Podemos lo conforman el propio Errejón, Ramón Espinar, Fran Casamayor y María Espinosa).

Izquierda Unida ha dado 72 horas a Podemos para resuelvan sus divisiones internas. Las diferencias entre la dirección regional de Ramón Espinar y el equip de Errejón está sacando de quicio a IU. La formación que lidera Alberto Garzón no descarta presentarse en solitario a las próximas autonómicas del 26 de mayo. Según han explicado a la SER, no aprobarán el preacuerdo que cerraron ayer hasta que no desbloqueen el conflicto que tienen abierto en varios municipios donde Podemos les estaría imponiendo varios candidatos, sin pasar por primarias, una situación que se está produciendo por ejemplo en ciudades como Cosalada, San Fernando o Collado-Villalba.

Para Izquierda Unida ese es el gran escollo de las negociaciones y no los puestos en la candidatura de Podemos. Pero ese frente también es importante. IU empezó pidiendo siete cargos entre los primeros 30 puestos. Errejón siempre dijo que el estaría dispuesto a meter a uno por cada cinco puestos. Al final, ese es la fórmula que se ha pactado, de tal forma que IU tendrá seis puestos entre los 30 primeros.