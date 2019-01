Cientos de personas claman contra el machismo en Cort

Cientos de personas han abarrotado esta tarde la plaza de Cort de Palma, convocadas por el Movimiento Feminista de Mallorca y otras plataformas, con el lema "No retrocedamos ante la amenaza machista, solidaridad con las compañeras andaluzas, no al pacto machista Vox-PP-Cs".



Las convocantes han dado lectura a un manifiesto en el que han recordado la valía de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley orgánica, y la importancia de que fue aprobada por unanimidad y han clamado: "La igualdad es un derecho, no es un ningún favor".



Han recordado las cifras de mujeres asesinadas en los últimos años y han recalcado que esas muertes son "terrorismo machista". Han criticado que "nuevas formaciones ultraderechistas" quieran dar pasos atrás y lo basen en informaciones falsas sobre los datos de violencia.



Una de las portavoces del Movimiento Feminista de Mallorca, Neus Tur, ha defendido la necesidad de la concentración de hoy para replicar a las convocantes en Andalucía porque "no se puede retroceder ni un palmo en derechos sociales, en igualdad y políticas de género en un contexto con cifras altísimas de feminicidios, violaciones, agresiones y falta de presencia de la mujer en espacios públicos y privados, techo de cristal y suelo de fango, donde no hay equidad plena".

La portavoz ha alabado la concienciación feminista resurgida con el movimiento "Metoo" y las concentraciones del 8 de marzo pasado en toda España.



En Ibiza, la concentración ha sido en la Plaza del Parc, en Mahón en la del ayuntamiento; en Formentera en la de la Constitución; y en Artà también ha sido en la plaza del ayuntamiento.



La primera de todas ha sido la de Formentera, a las 14.00 horas, con el lema "Ni una passa enrere"