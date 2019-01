La exedil Aurea Soto es absuelta por el caso de la residencia universitaria

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense reconoce que la concesión de las licencias de ocupación y apertura no se ajustaban a la legalidad, ya que la promotora del edificio no había ejecutado las obras de urbanización en el entorno.

No obstante, el juez no considera probado que la ex concejala de Urbanismo encargase al técnico un informe para que las licencias fuesen concedidas a sabiendas de que iba contra la normativa urbanística. El fallo no es firme, todavía cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Ourense.